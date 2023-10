Operatoren vragen EU dat techreuzen meer betalen voor gebruik netwerk

In een open brief vragen verscheidene Europese telecomoperatoren dat grote techspelers meer zouden betalen voor het gebruik van hun net. Dat schrijft de Financial Times. Ook Proximus, Telenet-eigenaar Liberty Global en Orange Belgium-moeder Orange ondertekenden de brief.

De brief is bestemd voor de Europese Commissie en ondertekend door de toplui van twintig Europese telecomoperatoren. De voornaamste bekommernis van de ondertekenaars is dat Big Tech-bedrijven als Google en Netflix vandaag veel dataverkeer genereren en ruimte op het netwerk innemen, maar volgens de operatoren daarvoor te weinig betalen. Dat terwijl de operatoren voor grote investeringen staan in de uitbreiding van het telecomnetwerk.

De operatoren vragen de Europese beleidsmakers daarom om een eerlijke bijdrage van de grote techspelers voor het gebruik van de telecominfrastructuur.