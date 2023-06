Orange wil VOO-netwerk volgend jaar naar gigabitsnelheid upgraden

‘We hebben dat glasvezelnetwerk niet hoogdringend nodig.’

De keuze van Orange om niet meteen op glasvezel te springen lijkt vreemd, omdat het wel het einddoel is. Chief Fixed Network Officer en CTO van VOO Philippe Toussaint legt uit aan Data News waar die keuze vandaan komt.

Als het netwerk moet gemoderniseerd worden, waarom gaan jullie dan niet meteen voor glasvezel in Wallonië?

Philippe Toussaint: ‘Omdat het netwerk dat we nu in handen hebben, perfect in staat is om gigabitsnelheid te leveren. Het is een robuust netwerk, waar we de modernisering wel wat moeten opdrijven, maar nadien kunnen we midden 2024 gigabitsnelheid aanbieden zoals Telenet dat nu in het Noorden van het land kan.’

‘We hebben dat glasvezelnetwerk niet hoogdringend nodig. We zullen uiteraard wel verder moderniseren met de tijd. Stel dat Orange VOO niet had gekocht, dan had het wel naar glasvezel moeten kijken, maar met een zeer beperkte klantenbasis. Dan doe je een glasvezeluitrol met tien procent van de markt als klant. Nu kunnen we het klantenbestand van Orange en VOO combineren en is de upgrade naar een full gigabit network snel haalbaar. Het is efficiënter om onze huidige klanten eerst te moderniseren.’

Dus de huidige upgrade zal niet over fiber gaan, maar op een dag zal dat toch nodig zijn?

Toussaint: ‘Onze ambitie is om tegen 2040 in twee derde van ons netwerk FTTP (fiber to the premise, nvdr) aan te bieden. Hoe we dat uitwerken staat nog niet helemaal vast en daarover gaan we met verschillende spelers op de markt in gesprek.’

‘Natuurlijk wil je vermijden dat je dingen bovenop elkaar gaat aanleggen (lees: een derde nationaal glasvezelnetwerk uitrollen), dat kost de klant vooral geld en voegt weinig meerwaarde toe. Het is een heel lastige businesscase om een derde glasvezelnetwerk aan te leggen. Je moet daar ook genoeg klanten voor hebben. Dus we gaan wel de stap naar glasvezel wel zetten, maar samen met andere spelers, misschien zelfs toekomstige spelers. Het is een ‘make or buy’ beslissing. Als we een goeie deal kunnen sluiten om een netwerk te delen, waarom dan niet. Dat gaat de klant alleen maar ten goede komen.’

‘In het Noorden hanteren we dezelfde strategie. Telenet heeft de ambitie om een groot deel van Vlaanderen van glasvezel te voorzien, daar kunnen we met hen afspraken over maken.’

Orange is dus niet gehaast omdat er nog rek zit op coax?

Toussaint: ‘We doen het wel op ons eigen ritme. In tegenstelling tot de incumbent (Proximus, nvdr) dat met een kopernetwerk zit, zijn we niet zo gehaast. DSL2 loopt echt op haar laatste benen en daar moeten ze sneller upgraden om gigabitsnelheden te halen. Wij kunnen dat vandaag al in Vlaanderen aanbieden dankzij onze afspraken met Telenet, en tegen midden 2024 ook in de rest van het land.’

‘Begrijp me niet verkeerd, glasvezel is heel belangrijk voor ons op lange termijn. Maar ons gaat het om de klant te verbinden en een goede snelheid te geven, in plaats van te staren naar ‘met welke specifieke technologie doen we dat’. Laten we ook niet vergeten dat het merendeel van die coaxnetwerken eigenlijk glasvezel zijn, met coax in de last mile. Dat gaan we steeds verder uitbreiden naar glasvezel, om binnen twintig jaar dat grotendeels rond te hebben.’

Wat moeten we concreet verstaan onder de modernisering van VOO’s coaxnetwerk?

Toussaint: ‘Gigabitsnelheid aanbieden doe je met een combinatie van factoren. We gaan naar Docsis 3.1, je moet daarbij het spectrum op de kabel anders inrichten met meer kanalen. Een deel van het werk is dus ook analoge tv-zenders weghalen want die nemen veel ruimte in op die verbinding. Dan krijg je vrije ruimte waar je extra kanalen (zones waar up- of downloadsnelheid kan worden gegeven, niet te verwarren met tv-kanalen, nvdr) kan in zetten.’

Dus het is vooral spelen met het spectrum, maar de fysieke coax kan blijven liggen?

Toussaint: ‘Ja, behalve in zeer specifieke omstandigheden, plaatsen waar de kabel kwalitatief niet goed genoeg is om die hoge frequenties aan te kunnen. Je moet heel kwalitatief te werk gaan, hoe hoger de frequentie, hoe preciezer het moet zijn.’

‘Tot slot komt er op termijn ook ruimte op dat netwerk vrij omdat er op sommige plekken FTTP zal komen. Is er vandaag een node waar meer klanten en/of meer dataverkeer op zitten, dan ga je die node opsplitsen zodat er minder gebruikers per node op zitten. Maar naar de toekomst zullen groepen van klanten op glasvezel zitten en komt er weer ruimte op coax.. Bekijk coax als een boom waar we op termijn takken zullen afknippen omdat die klanten naar glasvezel kunnen gaan.’