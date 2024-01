SpaceX lanceert eerste satellieten voor mobiele verbindingen

SpaceX heeft voor het eerst zes satellieten gelanceerd om mobiele verbindingen aan te bieden.

Ze zullen als een soort zendmast vanuit de ruimte werken om het sturen van sms’jes ook in afgelegen gebieden mogelijk te maken met bestaande mobiele telefoons. Gebruikers hebben dus geen gespecialiseerde apparatuur nodig. Op termijn is het de bedoeling om ook telefoongesprekken en mobiele data aan te bieden.

De Verenigde Staten gaven SpaceX vorige maand de goedkeuring om de zogenaamde ‘direct to cell’-technologie te testen. ‘Die laat mobiele verbindingen eender waar op aarde toe’, lichtte topman Elon Musk toe op X, het vroegere Twitter. Hij benadrukte wel dat de capaciteit van de verbinding beperkt is. ‘Dus hoewel dit een geweldige oplossing is voor plaatsen zonder mobiele netwerken, is het niet echt concurrentie voor bestaande netwerken op de grond.’

Meer dan internet

Telecombedrijven tonen veel interesse om de markt van directe satellietverbindingen aan te boren. SpaceX zal samenwerken met verscheidene operatoren in de Verenigde Staten, Singapore, Australië, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Chili, Peru en Japan.

Starlink – de satellietactiviteiten van SpaceX – biedt al langer internetverbindingen via satelliet aan. De tak zal dit jaar naar verwachting een omzet van zowat 10 miljard dollar draaien, twee derde van de totale omzet van SpaceX. Volgens Bloomberg overweegt Musk om Starlink – misschien eind dit jaar al – naar de beurs te brengen.