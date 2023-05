Telenet mag Vlaamse scholen van glasvezel voorzien

Telenet mag de komende vier jaar internet via coax of glasvezel leveren aan lagere scholen, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Het wint daarmee een raamcontract van 59 miljoen euro.

Het raamcontract laat onderwijsinstellingen toe om in te tekenen op een aanbod van Telenet. Vandaag biedt het bedrijf al Schoolnet+ aan via coax (HFC), aan zo’n duizend scholen. Dat wordt nu uitgebreid met glasvezel.

Telenet plant momenteel net zoals Proximus een grootschalige FTTH glasvezeluitrol. Die is formeel nog niet begonnen, maar het bedrijf beschikt al wel over een fijnmazig glasvezelnetwerk. Zo worden veel bedrijven of nieuwe verkavelingen standaard al enkele jaren aangesloten op glasvezel en is er glasvezel tussen de verschillende nodes.

Met dat in het achterhoofd, verwacht Telenet dat het 90 procent van de scholen binnen de 80 dagen na aanvraag kan aansluiten. In totaal gaat het om meer dan 7.000 sites die kunnen intekenen. Al blijft er vrije keuze voor wie een andere operator wil nemen.

De nood aan hogere internetverbindingen op school komt er nu laptops en tablets in de meeste scholen worden gebruikt. Veel simultane verbindingen, die ook zelf data uploaden, verhoogt de noodzaak aan sneller internet.

Trage lijn – hogere installatiekost

Scholen die ingaan op het aanbod kunnen kiezen uit drie basisabonnementen onder de naam iFiber, beiden met een gelijke upload- en downloadsnelheid. Voor 200 Mbps betaalt de school 343,64 euro per maand. Voor 500 Mbps symmetrische snelheid betalen ze 563,26 euro per maand en voor 1 gigabit per seconde betalen ze 735,67 euro per maand.

Opmerkelijk: bij die laatste twee bedraagt de installatiekost 302,5 euro. Maar de goedkopere en tragere verbinding is met 1.119,25 euro bijna vier keer duurder. Terwijl het in praktijk om dezelfde verbinding gaat. Rekenen we die installatiekost om tot abonnementskost, dan betaal je met een goedkoper abonnement ongeveer drie maanden extra, bij de twee duurdere abonnementen is dat ongeveer een halve maand.

Bij die abonnementen zit wel een extra bescherming tegen DDoS-aanvallen. Dat zijn aanvallen die, in beperkte vorm, meestal geen permanente schade aanrichten of data lekken. Maar er wel voor zorgen dat je netwerkverkeer moeilijk of niet door kan. Telenet gebruikt daarvoor het ARBOR DDoS Mitigation platform, een oplossing van Netscout waardoor het netwerkverkeer zich relatief snel weer automatisch herstelt.