Vast netwerk Telenet meer dan dubbel zo snel dan dat van Proximus

Wie surft via het vast netwerk van Telenet doet dat doorgaans meer dan dubbel zo snel dan bij Proximus. De operator is daarmee ook sneller dan Orange, dat hetzelfde netwerk gebruikt, hoe komt dat?

De mediaan downloadsnelheid voor vast internet ligt in ons land op 94,75 Mbps. Voor upload is dat 20,18 Mbps met een latency van 12 milliseconden. Dat becijfert Ookla, het bedrijf achter Speedtest.net op basis van metingen van haar gebruikers.

Kijken we naar de mediaan dan steken Telenet en Voo (inmiddels in handen van Orange) er sterk bovenuit. Bij Telenet ligt de downloadsnelheid op 158,08, bij Voo is dat 156.00 Mbps. Orange haalt 132,97 Mbps. Alleen bij Proximus is dat meer dan de helft lager: 64,81 Mbps.

Een opmerkelijk verschil want gisteren schreven we nog dat voor het mobiele netwerk Proximus opmerkelijk sneller is. De mediaan van het mobiele netwerk (89,67 Mbps) ligt zelfs hoger dan dat op het vaste netwerk.

Maximum Vs. gehaalde snelheid

Wie de telecomnetwerken een beetje kent, weet dat Orange in Vlaanderen het netwerk van Telenet gebruikt en dat Proximus al enkele jaren volop investeert in glasvezel. Hoe komt het dan dat er zo’n grote verschillen tussen de providers zitten?

Daar spelen een paar factoren mee: De cijfers van Ookla zijn de werkelijk gemeten snelheden wanneer een gebruiker een snelheidstest uitvoert. Wie een abonnement heeft van pakweg 300 Mbps, maar die test uitvoert op een wifi-netwerk dat maar 100 Mbps haalt, zal dus ook een lager cijfer doorgeven aan Ookla.

De resultaten zijn dus ook afhankelijk van diens abonnement. Als Telenet meer klanten heeft met een sneller abonnement, dan zal de snelheid daar hoger liggen. Beiden bieden bijvoorbeeld abonnementen tot 1 Gbps aan, maar Telenet doet dat al langer dan Orange.

Bij Proximus is de situatie een beetje pijnlijk. De operator investeert al jaren in haar gloednieuw glasvezelnetwerk, dat technisch veel hogere snelheden dan glasvezel aan. Intussen heeft het meer dan een kwart van de bevolking daarop aangesloten. Maar veel klanten zitten nog steeds op het oude kopernetwerk, dat beperkt is tot 100 Mbps. Ook hier speelt ongetwijfeld mee dat er klanten op een sneller netwerk zitten, maar met een trager abonnement. Bij Proximus speelt ook mee dat bij een klassieke koperverbinding de werkelijk haalbare snelheid afhangt van de afstand tot de straatcabine.