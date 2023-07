Wyre sluit in Mechelen eerste gezin aan op glasvezelkabel

Wyre, het nieuwe netwerkbedrijf van Telenet en Fluvius, heeft in Mechelen een eerste woning verbonden met zijn nieuwe glasvezelnetwerk. Dit jaar wil het bedrijf al 100.000 woningen aansluitbaar maken.

Internetoperator Telenet en infrastructuurbedrijf Fluvius brachten hun netwerkactiviteiten samen in Wyre, dat op 1 juli van start is gegaan. Naast Telenet is ook Orange klant bij het bedrijf. Hun klanten surfen dus op de Wyre-kabels. Momenteel beheert Wyre in Vlaanderen en delen van Brussel een netwerk dat glasvezel combineert met klassieke coaxkabels. In de komende 15 jaar wil Wyre 78 procent van de gezinnen aansluitbaar maken op glasvezel tot in huis, zodat hogere internetsnelheden mogelijk worden.

Wachtbuizen

De uitrol start in een aantal steden. Wyre-CEO Micha Berger noemde onder meer Mechelen, Kortrijk, Leuven, Duffel, Roeselare, Leuven en Sint-Niklaas. Op 120.000 adressen liggen al wachtbuizen klaar om de glasvezelkabel snel door te trekken, zonder grote graafwerken.

Concurrent Proximus is al een tijdje glasvezel aan het installeren over het hele land. Wyre legt er nu nog een kabel bij, ook al waren er oproepen tot samenwerking. ‘Elk heeft zijn eigen visie en businesscase’, zei Berger daarover. Hij benadrukte dat het Wyre-glasvezelnetwerk open is en andere telecomaanbieders naast Telenet en Orange dus welkom zijn. Ook Proximus lonkt naar alternatieve spelers voor zijn netwerk.

Telenet en Fluvius starten later en gaan minder snel dan Proximus omdat hun huidige netwerk al overal een snelheid van 1 gigabit per seconde aankan, zei Berger. Proximus biedt op sommige plaatsen al 10 gigabit aan, maar volgens de Wyre-topman merken de meeste klanten geen verschil. ‘Voor gamers, zware internetgebruikers en zelfs kleine bedrijven is 1 gigabit zeker goed. In de komende 10 of 20 jaar zal 10 gigabit wel belangrijker worden.’

Voetpaden opnieuw opengebroken

Door de concurrentiestrijd moeten opnieuw voetpaden worden opgebroken en komt er nog een extra kabel bij, onder de grond of tegen de gevel. Berger benadrukte dat Wyre de overlast zo veel mogelijk zal proberen te vermijden. ‘We gaan ook niet aandringen om de voortuin open te leggen als klanten niet het gevoel hebben dat het al het juiste moment is om aan te sluiten’, stelt hij.

Proximus haalt zijn oude koperkabels vijf jaar na de aanleg van zijn glasvezelnetwerk weg, en dwingt klanten op dat moment eigenlijk om op glasvezel over te stappen. Wyre zal de oude kabel niet op zo’n korte termijn weghalen, aldus Berger. Bij 22 procent van de woningen in het netwerk zal Wyre overigens geen glasvezel aanleggen omdat het financieel of fysiek niet haalbaar is. In die zones zal het bedrijf wel het bestaande netwerk upgraden om toch snelheden tot 10 gigabit per seconde mogelijk te maken.

Hoe Telenet en Orange het nieuwe netwerk aan de man zullen brengen, is nog niet duidelijk. Zij hebben nog geen commercieel aanbod uitgerold voor het nieuwe netwerk. Bij Proximus kosten abonnementen op het glasvezelnetwerk in bepaalde gevallen enkele euro’s meer per maand dan op de oude koperkabel.