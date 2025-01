Zweedse kustwacht inspecteert schip na nieuwe beschadiging van onderzeese kabel

De Zweedse kustwacht is aan boord gegaan van een tanker die schade zou hebben aangericht aan een onderzeese glasvezelkabel tussen Letland en het Zweedse eiland Gotland. De Zweedse omroep SVT verspreidt beelden waarop te zien is hoe leden van de veiligheidsdiensten bij donker aan boord gaan. De Bulgaarse eigenaar bevestigt dat het schip in beslag werd genomen.

Het schip, dat onder Maltese vlag vaart, lag maandagochtend nog steeds voor anker ten zuiden van Karlskrona, in het zuiden van Zweden. Een patrouilleschip en een andere boot van de Zweedse kustwacht lagen er vlakbij.

‘De Vezhen werd zondag opgejaagd en omgeleid door de kustwacht naar de Zweedse territoriale wateren’, bevestigt de CEO van de Bulgaarse rederij Navigation Maritime. Maar hij ontkent elke sabotagedaad.

‘Invloeden van buitenaf’

De kabel, gebruikt door het Letse radio- en tv-centrum, zou zondagmorgen beschadigd zijn geraakt op een plaats die zich binnen de exclusieve economische zone van Zweden bevindt. Op basis van de eerste bevindingen lijkt de schade aangericht door ‘invloeden van buitenaf’, zo meldden de Letse autoriteiten op een persconferentie in Riga. Ondanks de ‘aanzienlijke schade’ is er geen merkbare hinder voor de Letse inwoners, zo klinkt het nog.

Het Zweedse openbaar ministerie kondigde zondagavond laat aan dat het onderzoek voert naar mogelijk ernstige sabotage, en dat een schip in beslag werd genomen.

De voorbije weken zijn al verschillende onderzeese datakabels in de Oostzee beschadigd. Westerse landen vermoeden dat het gaat om sabotage door de zogeheten Russische schaduwvloot. De schade zou opzettelijk zijn veroorzaakt door de ankers van die schepen. De NAVO-landen hebben de patrouilles in het gebied opgevoerd.