Alternatieve browser Vivaldi belandt bij versie 6.0

Vivaldi heeft dinsdag versie 6.0 van zijn gelijknamige browser gelanceerd. Het alternatief voor Chrome, Edge, Safari en consorten kreeg er een aantal handige nieuwigheden bij, waarvan we vooral Workspaces onthouden.

De Workspaces van Vivaldi vormen een aanvulling op de ‘management tools’ om tabbladen overzichtelijk te houden. De ontwikkelaar vergelijkt ze met de verschillende kamers van je woning, die allemaal anders ingericht zijn (omdat je in elke ruimte nu eenmaal andere spullen nodig hebt). Zo kun je in Vivaldi voortaan voor elk project een andere Workspace creëren, compleet met alle gegroepeerde tabbladen die daarbij horen.

Splitscreen

Daarbij valt onder meer te denken aan Workspaces voor je sociale media, dagelijkse portie nieuws en shoppingsites. Typisch voor Vivaldi is dat je elke ‘werkomgeving’ kan personaliseren met je eigen achtergronden of favoriete kleuren. Om een Workspace nog overzichtelijker te maken, kan je daarnaast gebruikmaken van Tab Stacks (een soort van subcategorieën voor je tabbladen) en van Tab Tiling, een splitscreen-modus om tabs naast elkaar te plaatsen.

Een andere nieuwigheid in Vivaldi 6.0 is Custom Icons with Themes. De browser bevatte al een uitgebreide Themes Gallery waarmee je de algemene look van het programma kon aanpassen, maar nu kun je het uiterlijk zelfs op icoonniveau personaliseren (zie de voorbeelden onder dit artikel). Met een druk op de knop surf je zoals destijds in Windows 95 of verander je een knop in het logo van je favoriete voetbalclub. De boog kan nu eenmaal niet altijd gespannen staan.

Ex-Opera

Voor wie de ontstaansgeschiedenis van Vivaldi niet kent: de man achter het programma, de IJslandse programmeur en entrepreneur Jón Von Tetzchner, was lange tijd de topman van Opera Software. Bij dat bedrijf, de maker van de Opera-browser, trok hij in 2011 uit onvrede de deur achter zich dicht. Opera diende volgens Von Tetzchner niet langer ‘de belangen van de gebruikers noch van de programmeurs die in 1994 mee aan de wieg stonden’. In 2015 sloeg de Scandinaviër terug met een eerste testversie van zijn Vivaldi-browser, waarvan deze week dus versie 6.0 verscheen.