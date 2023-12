Amazon laat internetsatellieten door rivaal SpaceX de ruimte inschieten

Amazon heeft een contract getekend met Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX voor de lancering van satellieten voor zijn Project Kuiper. Het webwinkel- en techbedrijf wil een netwerk van duizenden satellieten opzetten om internetdiensten aan te bieden op aarde, maar vertrouwt daarbij voortaan dus deels op zijn belangrijkste rivaal. SpaceX heeft voor het eigen Starlink al zo’n vijfduizend satellieten de ruimte ingeschoten om eveneens internet aan te bieden.

Amazon lanceerde eerder dit jaar de eerste twee satellieten voor Project Kuiper, maar dat had eigenlijk al veel eerder gemoeten. Het satellietprogramma van het concern liep veel vertraging op door een reeks mislukte tests en andere technische problemen bij zijn lanceerpartners, waaronder Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Drieduizend satellieten

Voor de eerste lancering werd uiteindelijk een oudere Atlas V-raket van Boeing en Lockheed Martin gebruikt. Maar het is geen haalbare kaart om alle meer dan drieduizend geplande Project Kuiper-satellieten op die manier de ruimte in te krijgen. Eerder dit jaar was er ook al een grote aandeelhouder die klaagde dat Amazon had moeten overwegen om de betrouwbare SpaceX-raketten in te zetten voor zijn lanceringen.

Lees ook: Amazon legt tientallen lanceringen vast voor zijn satellietenweb

Dat laatste gaat Amazon nu dus toch doen. Het contract heeft betrekking op drie lanceringen met zogeheten Falcon 9-raketten, waarvan de eerste naar verwachting medio 2025 moet plaatsvinden. Hoeveel geld er met de deal tussen Amazon en SpaceX is gemoeid, is niet bekend.