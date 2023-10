Consument kan vanaf 1 november 2024 zelf een internetmodem kiezen

Vanaf 1 november 2024 zouden consumenten hun eigen modem moeten kunnen kiezen om verbinding te maken met het internet. Dat meldt telecomregulator BIPT. Momenteel zijn het doorgaans nog de providers zoals Telenet en Proximus die bepalen welke modem wordt gebruikt.

In verschillende andere markten, zoals in de buurlanden Nederland en Duitsland, bestaat er al langer een vrije modemkeuze. Via een nieuw besluit wordt het binnenkort dus ook in België mogelijk. Onder meer Testaankoop dringt al een tijd aan op een vrije modemkeuze, omdat sommige gebruikers volgens de consumentenorganisatie meer functionaliteiten verwachten.

Ook de fabrikanten van los verkrijgbare modems, zoals AVM, zijn voorstander van een aangepaste regelgeving.

Voor de tv-decoders opent het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie de markt dan weer niet. Dat heeft volgens de regulator geen zin, omdat er geen alternatieve toestellen aan zitten te komen.

Twaalf maanden de tijd

De vrije modemkeuze gaat in principe volgende maand in, maar dat wil niet zeggen dat consumenten onmiddellijk zullen kunnen switchen. Dit vergt doorgaans de nodige IT-aanpassingen en daarvoor krijgen de telecomoperatoren nog twaalf maanden de tijd van het BIPT.