Dit waren in 2023 de meest gezochte techtermen op Google

Google blikt aan het einde van het jaar traditiegetrouw terug op de meest trending zoekopdrachten in België van het voorbije jaar. De oorlog tussen Israël en Hamas beheerste de zoekresultaten in 2023, maar er blijkt ook een groeiende interesse in kunstmatige intelligentie (AI) en andere technologische termen.

Bij de inventarisatie van de populairste zoekopdrachten kijkt Google naar de termen die de sterkste stijging kenden in vergelijking met 2022. In de categorie ‘actualiteit’ was Israël de meest trending zoekterm van 2023, verderop gevolgd door Hamas, Gaza en Palestina.

Kunstmatige intelligentie

Bij de zoekopdrachten is er ook een groeiende interesse in AI met vragen als: ‘Hoe werkt AI?’. Binnen de categorie technologie, apps en websites scoren de zoektermen ChatGPT en Character.ai dan ook hoog, naast VRT Max, het Chinese e-commerceplatform Temu en de iPhone 15 van Apple. De volledige top tien ziet er als volgt uit:

1. ChatGPT

2. VRT Max

3. Temu

4. iPhone 15

5. Anime-Sama

6. Sporza Wielermanager

7. Character.AI

8. Kick

9. Snapchat Web

10. Score808