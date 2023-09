Eiland Anguilla verdient miljoenen aan .ai-domeinnamen

Al een jaar of dertig beheert het Caraïbische eiland Anguilla het internetdomein .ai. Tot enkele jaren geleden werden daar vooral domeinnamen op aangevraagd door een handvol van de minder dan 20.000 inwoners. Maar sinds de explosie van AI-startups ligt dat anders: alleen dit jaar al haalde het eiland 30 miljoen dollar (28 miljoen euro) binnen aan websites die eindigen met de .ai-suffix.

Anguilla, een tropisch eiland in de Caraïben dat een van de Britse Overseas Territories is, staat vooral bekend bij toeristen die op een ligstoel in het malse zand naar de blauwe zee willen liggen turen. Maar het eiland heeft plotseling een nieuwe, onverwachte inkomstenstroom gevonden: toen het internet opkwam in de vroege jaren 1990 kreeg het de suffix .ai toevertrouwd van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Daar keek niemand naar om, zeker in tijden toen de hele wereld greep naar de .com en .net -internetdomeinen waren. Maar sinds de opmars van ai-bedrijven begon dat te veranderen: dat soort bedrijven neemt met enige gretigheid een .ai-domeinnaam aan. Alleen al dit jaar, zegt de manager van het .ai-domein tegen de Amerikaanse nieuwsdienst Bloomberg, werden er 287.432 registraties waargenomen, meer dan het dubbele van vorig jaar. Die brengen dus samen zo’n 30 miljoen dollar (28 miljoen euro) binnen voor de overheidskas.

Kleine en grote spelers

Het wijst op een grote toevloed van startups die met kunstmatige intelligentie bezig zijn, zoals Stability.ai en Character.ai. Maar ook gevestigde partijen kopen graag een domeinnaam aan op het tropische eiland: X.ai van Elon Musk is daar een voorbeeld van, en ook de AI-afdelingen van grote spelers als Google.ai, Facebook.ai en Microsoft.ai bundelen daar hun inspanningen op gebied van artificiële intelligentie.

ChatGPT-hausse

De grootste opmars begon eind vorig jaar, zegt registratieagent Vince Cate tegen Bloomberg. Niet toevallig sinds de doorbraak van ChatGPT dus, een ‘iPhone-moment’ dat ineens tot een explosie van AI-startups leidde, en miljarden aan vers durfkapitaal dat daarin werd gepompt. ‘Sinds 30 november is het hier heel anders’, zegt Cate.