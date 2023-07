Gentse Nomeo mag nu ook .com-domeinen verkopen

Nomeo heeft een ICANN-accreditatie binnengehaald. Dat betekent dat naast Combell en Nameweb er een derde zogeheten ‘registrar’ bij komt in ons land, waarlangs bedrijven (of privé-personen) onder meer .com-domeinnamen kunnen registreren.

Niet alleen de meest gekende .com-domeinen trouwens, maar ook ongeveer 1.200 andere domeinextensies kan je nu ook via Nomeo aanschaffen. Het is nog maar het derde bedrijf dat dit mag in ons land. De goedkeuring moet immers komen van het ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, of zowat de belangrijkste internetregulator. Niet evident om die goedkeuring te krijgen: Nomeo geeft aan dat het hele traject ruim een jaar in beslag nam, inclusief de nodige financiële en technische audits.

Een extra Belgische aanbieder zal voor extra concurrentie op de lokale markt zorgen: ook al kunnen bedrijven natuurlijk ook bij buitenlandse spelers de nodige domeinen aanschaffen. ‘Maar ‘Koop Belgisch’ geldt ook voor webdiensten’, meent Bert Van Pottelberghe, zaakvoerder van Nomeo. ‘Sinds corona kozen meer bedrijven voor een Belgische partner voor hun webhosting in plaats van een buitenlandse, omdat ze snellere en betere dienstverlening ervaren’, aldus nog Van Pottelberghe. Nomeo telt zo’n 8.000 eigen klanten en beheert daarnaast ongeveer 45.000 domeinnamen.