Google stopt met domeinnamen

Google stopt met Google Domains, de DNS- en hostingdienst. Binnenkort wordt het beheer overgenomen door een ander bedrijf.

Domains bestond sinds 2014 maar was nog maar sinds 2022 uit beta. Het is de dienst van Google om een domeinnaam op internet vast te leggen en daar ook hosting, e-mail en andere diensten aan te koppelen. De dienst zou ongeveer tien miljoen domeinnamen beheren.

Daar komt nu een einde aan. Google verkoopt alles aan Squarespace. Wie een domein via Google heeft gekocht, hoeft momenteel nog niets te doen. De overname wordt pas tegen het derde kwartaal van dit jaar afgerond.

Squarespace zegt dat het de prijzen die klanten nu betalen vanaf dan 12 maanden ongewijzigd zal laten. Hoe die nadien zullen evolueren is niet duidelijk. Zowel Google als Squarespace beloven een transitieperiode, in principe zouden de domeinen dus niet zomaar mogen verdwijnen. Uiteraard is het ook mogelijk om het beheer over te dragen naar een concurrerend hostingbedrijf.