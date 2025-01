Internetverkeer België piekte regelmatig in 2024, maar niet duidelijk waardoor precies

Het internetverkeer in België heeft in 2024 regelmatig een piek bereikt van meer dan 500 gigabit per seconde (Gbit/s). Het gaat om pieken die niet meer gezien zijn sinds de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van Belnet, de beheerder van het internetknooppunt BNIX, waarlangs een groot deel van het Belgische internetverkeer passeert.

De gemiddelde trafiek daalde wel, met 10 procent. Maar die daling valt volgens Belnet onder meer te verklaren doordat sommige deelnemers aan het platform directe, onderlinge verbindingen opgezet hebben (zogeheten direct peerings). Daarom valt ‘niet te concluderen dat het algemene internetverkeer in België is gedaald’, klinkt het in een persbericht.

Zelf focust Belnet op de ‘hoogste pieken sinds corona’, toen het internetverkeer zelfs over de kaap van 600 Gbit/s ging. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een piek op maandag 4 november – na de herfstvakantie en daags voor de verkiezingen in de VS – van 520 Gbit/s, oftewel 15 procent meer dan de grootste piek in 2023 (462 Gbit/s). Ook op 3 september en 10 december waren er met 515 Gbit/s per seconde op het drukste moment hoge piekwaarden.

‘Combinatie van factoren’

Een exacte verklaring voor die timing is er niet meteen volgens Stefan Gulinck, die als Senior Network Architect bij Belnet mee verantwoordelijk is voor BNIX. ‘Vaak ligt dat immers aan een combinatie van veel kleine factoren. Soms is de link met een bepaalde gebeurtenis wel duidelijk. Zo merkten we bijvoorbeeld ook een piek op bij de start van het nieuwe schooljaar.’

Voorts lag de trafiek tijdens de drukke sportzomer hoger dan normaal. Door pakweg het EK voetbal en de Olympische Spelen was er geen traditionele zomerdip, klinkt het. ‘Dat ligt zo goed als zeker aan de ‘moeder aller sportzomers’, met onder meer het EK voetbal en de Olympische Spelen, en het feit dat steeds meer mensen deze evenementen bekijken via streaming in plaats van via klassieke televisie’, aldus Gulinck.

BNIX verwelkomde vorig jaar acht nieuwe participanten, waaronder het (Roemeense) moederbedrijf van de nieuwe operator Digi, wat het totaal op 76 bracht. De grootste verkeersvolumes komen onder meer van Proximus, VOO, Microsoft, Orange en Akamai.