Orange-budgetmerk Hey! biedt voortaan ook vast internet aan

Hey!, het budgetmerk dat operator Orange Belgium in 2021 lanceerde, voegt een vaste internetdienst toe aan zijn mobiele aanbod. Na een goedkopere promotieperiode gaat het abonnement 39 euro per maand kosten.

Hey! Internet, zoals de nieuwe formule heet, adverteert met een downloadsnelheid van 150 Mbps, 10 Mbps upload en onbeperkte data op het HFC-netwerk (Hybrid Fiber Coaxial) van Orange. Nieuwe klanten betalen de eerste drie maanden van hun abonnement 29 euro per maand, inclusief de kosteloze installatie van een modem. Dit aanbod is geldig tot 27 november, na de promotieperiode bedraagt de standaardprijs 39 euro per maand.

Particulier en kleinzakelijk

Bestaande klanten die reeds een gsm-abonnement hadden bij Hey! betalen 29 euro per maand voor de eerste zes maanden. Ook bij hen wordt de modem kosteloos geïnstalleerd. Volgens Orange Belgium is het aanbod geschikt voor zowel particuliere als kleinzakelijke klanten ‘die thuis betrouwbare connectiviteit willen zonder al te veel franje’.

Opmerkelijk wel: de introductie van Hey! Internet volgt slechts luttele dagen nadat Orange Belgium de prijzen van zijn eigen traagste internetabonnement verhoogde, van 40 naar 45 euro per maand in het zogeheten Love-pack (met mobiel abonnement en/of tv) en 49 euro in plaats van 46 euro voor uitsluitend vast internet.