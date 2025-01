‘Proximus is beste van België voor vaste internetverbindingen’

Voor een vaste internetverbinding in ons land heeft Proximus, wat prestaties betreft, momenteel de beste kaarten in handen. Dat blijkt uit onderzoek van nPerf en Ookla, twee organisaties die gespecialiseerd zijn in het meten van netwerkkwaliteit en -snelheid. Met prijsverschillen werd geen rekening gehouden.

Tijdens de verschillende tests van het Franse nPerf, uitgevoerd over heel het jaar 2024, haalde Proximus 130.251 zogeheten nPoints. Orange volgt op vrij korte afstand met 126.400 nPoints, Telenet werd derde met 123.057 nPoints en VOO klokte af op 120.094 nPoints. De nPerf-barometer is gebaseerd op 404.764 tests die gebruikers hebben uitgevoerd via de nPerf-website of met de mobiele app.

Upload versus download

Proximus dankt de winst volgens nPerf aan ‘een indrukwekkende uploadsnelheid van 100 Mbps, een verbetering van 60 procent ten opzichte van vorig jaar (lees: 2023, nvdr). Hoewel de downloadsnelheid van 171 Mbps achterblijft bij die van de concurrentie, blijft Proximus dominant wat de algemene kwaliteit van verbindingen betreft.

Orange liet voor de downloadsnelheid een verbetering van 54 procent optekenen, naar 238 Mbps. ‘Ook hun latency blijft met 18 ms laag, waardoor ze competitief blijven op de markt’, aldus de onderzoekers. Telenet was goed voor een downloadsnelheid van 203 Mbps en een uploadsnelheid van 28 Mbps bij een hogere latency van bijna 22 ms. VOO onderscheidt zich met de hoogste downloadsnelheid van 249,47 Mbps, een verbetering van 19 procent. Met hun totaalscore van 120.094 nPoints belandt VOO evenwel op een vierde plek. nPerf keek ook naar de prestaties op het gebied van browsen en videostreaming via YouTube, maar daar blijken de verschillen tamelijk klein (zie tabel).

De winnende scores zijn telkens geel gekleurd. © nPerf

Ook bij Ookla

Breedbandsnelheidstester Ookla kende Proximus dan weer de Speedtest Award toe voor ‘het snelste internet van het land’, voor het fibernetwerk van de operator. Deze erkenning is gebaseerd op meer dan vier miljoen tests van vaste netwerkverbindingen, geïnitieerd door gebruikers bij verschillende providers en uitgevoerd via verschillende toepassingen.

Met een maximale downloadsnelheid van 828,66 Mbps en een maximale uploadsnelheid van 506,95 Mbps lagen de resultaten van de metingen (op fiber van Proximus) hoger dan op de netwerken van concurrenten. In mei 2024 riep Ookla het fibernetwerk van Proximus overigens ook al uit tot het ‘snelste internet in België’.