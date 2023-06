Proximus verhoogt glasvezelsnelheid en introduceert 10 Gbps-technologie in ‘heel België’

Telecombedrijf Proximus maakt zijn Multigig-technologie beschikbaar in alle Belgische gebieden waar fiberdekking is. Voorheen was dit snelste internetaanbod van het bedrijf voorbehouden aan vijf grote steden. Vanaf 10 juli wordt de technologie bovendien geïntegreerd in nieuwe Flex Fiber-packs voor residentiële klanten. Bestaande glasvezelklanten krijgen automatisch ook hogere snelheden.

De uitrol van een Gigabitnetwerk in België blijft voor Proximus een van de strategische prioriteiten. Eind maart had het bedrijf een nationale dekkingsgraad van 23 procent bereikt, met bijna 1,4 miljoen aangesloten huizen en bedrijven. De uitrol van glasvezel is momenteel aan de gang in 106 steden over het hele land. In de Brusselse regio is al meer dan de helft van de bevolking gedekt.

Flex Fiber-packs

Nu wordt de Multigig-technologie dus uitgerold naar alle fiberzones in België, onder meer met nieuwe Flex Fiber-packs voor de residentiële markt (zakelijke klanten mogen vanaf augustus een nieuw aanbod verwachten, aldus Proximus). De packs, beschikbaar vanaf 10 juli, bieden keuze uit drie internetsnelheden:

• Mega Fiber (het standaard pack met prijzen vanaf 72 euro per maand), geschikt voor thuiswerkers en streamers met symmetrische snelheden tot 500 Mbps download/500 Mbps upload.

• Giga Fiber (15 euro extra per maand), een formule met snelheden tot 2,5 Gbps download /500 Mbps upload die volgens Proximus op maat is van gezinnen. Dit abonnement omvat tevens Wi-Fi Boosters en ongelimiteerd bellen in België over de vaste lijn.

• Ultra Fiber (42 euro extra per maand), met snelheden tot 8,5 Gbps download /1 Gbps upload. Ook deze formule komt met Wi-Fi Boosters en ongelimiteerd bellen in België over de vaste lijn.

Upgrade voor bestaande klanten

Bestaande Flex Fiber-klanten krijgen een upgrade van hun surfsnelheid naar 500/500 Mbps voor de standaardervaring of naar 1 Gbps/500 Mbps voor de gigabitervaring, afhankelijk van de samenstelling van hun huidige pack. Proximus zal deze glasvezelklanten individueel informeren.