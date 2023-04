Telenet verhoogt op 24 april enkele internetsnelheden

Telenet gaat vanaf 24 april de snelheden van een drietal formules verhogen. Zo stijgt de downloadsnelheid van een One-abonnement van 150 naar 250 Mbps, terwijl uploaden straks aan 20 Mbps verloopt (momenteel 15 Mbps). Ook de zakelijke abonnementen Klik en Business Fibernet krijgen een boost.

Het telecombedrijf heeft klanten met de desbetreffende formules intussen per e-mail op de hoogte gesteld van de snelheidsboosts. Die gaat op maandag 24 april automatisch in, en wordt doorgevoerd zonder meerprijs. Dat wil zeggen dat een One-abonnement beschikbaar blijft vanaf 69,10 euro per maand voor internet en een gsm-abonnement, en vanaf 90 euro per maand als je ook tv wilt kijken via Telenet.

Soms snellere modem nodig

Daarnaast worden ook de snelheden van de zakelijke Klik- en Business Fibernet-formules aangepast vanaf 24 april. Telenet trekt de downloadsnelheid van die abonnementen op van 300 Mbps naar 500 Mbps. De uploadsnelheid blijft gelijk aan de 30 Mbps die het bedrijf vandaag aanbiedt.

Sommige gebruikers maken evenwel melding van een tweede mail van Telenet, waarin te lezen staat dat hun modem ‘de snelheden van het aangepaste abonnement jammer genoeg niet aan kan’. De voorraad nieuwe modems is momenteel echter uitgeput. ‘Zodra wij nieuwe modems ontvangen, geven we je een seintje’, klinkt het in de mail.