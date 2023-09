Wordt netneutraliteit weer ingevoerd in de VS?

De FCC, de Amerikaanse telecomtoezichthouder, gaat kijken of het netneutraliteit weer kan invoeren. Het systeem, waarbij providers alle internetverkeer gelijk moeten behandelen, is al een keer ingevoerd en weer afgeschaft.

De originele regels rond internetneutraliteit kwamen er in 2015, onder Amerikaans president Obama. In 2017 werden ze onder diens opvolger Trump ook weer afgevoerd. De FCC kijkt nu of ze weer kunnen worden ingevoerd. Volgens de waakhond heeft de Covid-crisis, en de daaraan gekoppelde lockdowns, aangetoond dat internet essentieel is.

De regels rond netneutraliteit schreven in 2015 voor dat internetproviders in de VS, zoals AT&T, Comcast of Verizon, alle internetverkeer gelijk moesten behandelen. Een provider als Comcast zou zo bijvoorbeeld geen voorrang mogen geven aan zijn eigen ‘Now TV’ streamingdiensten, en ze sneller laten gaan dan concurrenten als Netflix. Ze mochten ook niet tegen hogere betaling ‘snelwegen’ aanbieden om klanten bijvoorbeeld voorrang te geven voor diensten. Onder Trump werden die regels, na veel protesten, afgevoerd.

Huidig FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel zegt dat ze de eerste procedurele stappen heeft gezet om ze opnieuw in te voeren. Volgens het huidige voorstel wordt breedband gezien als essentieel, en dus op hetzelfde niveau gezet als water, elektriciteit en telefoondiensten.

In Europa zijn de regels rond netneutraliteit overigens niet veranderd de laatste jaren. Ze zijn een pak minder streng dan de 2015-regels in de VS waren, en laten bijvoorbeeld positieve prijsdiscriminatie toe.