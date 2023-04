Joachim Slabbaert leidt voortaan Edpnet

Nu alternatieve operator Edpnet in handen is van Proximus, neemt operationeel directeur Joachim Slabbaert de leiding van het bedrijf in handen.

Slabbaert werkt al meer dan twintig jaar voor Edpnet. Eerst vanuit de helpdesk, later als CTO en de afgelopen veertien jaar als chief operations officer. Met de recente overname door Proximus vertrekt ook vorig eigenaar en CEO Philip Deutz, waardoor Slabbaert de logische opvolger is.

Joachim Slabbaert

In praktijk verandert er volgens Slabbaert niet zo veel. ‘Voor mij wil dit vooral zeggen dat ik ook meer de financiële kant kan aansturen, zo is er ook een nieuwe financieel verantwoordelijke aangesteld,’ klinkt het. ‘Daarnaast focussen we momenteel fel op de operationele kant, waarbij we een aantal zaken weer op de rails moeten zetten.’

Rusland

Dat laatste gaat onder meer over de Russische activiteiten van Edpnet. Het bedrijf had, via haar vorige eigenaar en tot voor de Russische aanval op Oekraïne, een activiteit in Sint-Petersburg voor klantenondersteuning. Dat was al even stopgezet en wordt nu hersteld, maar niet door opnieuw in Rusland actief te zijn. Dat was overigens voor overnemer Proximus, maar ook andere overnamekandidaten, ook geen optie.

‘De meeste van die mensen waren Nederlanders of Fransen die daar woonden. Veel van hen zijn bij het uitbreken van de oorlog terug naar Europa gevlucht. We zijn nu met hen in contact om vanaf hun thuisland opnieuw voor ons te werken,’ zegt Slabbaert.

Verder blijft Edpnet momenteel een onafhankelijke koers varen. Het bedrijf is de aandeelhouder, maar momenteel blijft de operator op zichzelf bestaan, waar het opmerkelijk genoeg wel concurreert met de andere budgetspelers onder de paraplu van Proximus.