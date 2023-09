Mathieu Michel: ‘iPhone 12 in België van de markt halen niet nodig’

Er is geen reden om de iPhone 12 in België van de markt te halen. Dat heeft staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) verklaard. Hij had telecomwaakhond BIPT eerder gevraagd het toestel van Apple tegen het licht te houden, maar volgens Michel zijn de eerste elementen uit die analyse ‘geruststellend’.

Frankrijk besliste vorige week dinsdag om de iPhone 12 uit de handel te halen omdat het stralingsniveau van de toestellen te hoog zou liggen. Apple kondigde vrijdag aan de bewuste smartphone aan een update te onderwerpen, zodat die zeker aan de Europese normen voldoet.

In België vroeg staatssecretaris Michel een analyse aan het BIPT. ‘Ik heb ook contact opgenomen met Apple opdat het bedrijf zijn updates in heel Europa op dezelfde manier zou herbekijken. Elke Europeaan moet van dezelfde normen en stralingsnormen genieten, zoals het Europees kader voorschrijft’, aldus Michel.