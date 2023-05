Mobiele data: België behoort tot de duurste landen in Europa (en is 13 keer prijziger dan Frankrijk)

De prijzen van mobiele data verschillen sterk per Europees land. En nog meer wanneer ze wereldwijd worden vergeleken. België scoort relatief slecht: in slechts een handvol andere landen in Europa zijn de gigabytes nog duurder.

Volgens een recente studie van prijsvergelijker HelloSafe bedraagt de gemiddelde prijs per gigabyte mobiele data in België 2,99 euro. Daarmee is ons land duurder dan alle ons omringende landen: Duitsers betalen 2,66 euro per GB, Luxemburgers 2 euro en onze noorderburen 1,89 euro.

Frankrijk heeft met 0,23 euro per mobiele gigabyte een uitzonderlijk lage prijs: de Fransen betalen gemiddeld 13 keer minder voor hun data dan de Belgen. Vanwaar dat enorme verschil? ‘In Frankrijk leidde de opkomst van Free in de jaren 2000 tot een aanzienlijke prijsdaling op een markt die voordien gedeeld werd door drie grote gevestigde operators: Orange, SFR en Bouygues Télécom’, legt HelloSafe uit. Het kan trouwens nóg goedkoper: wat te denken van Italië, met zijn 0,12 euro per gigabyte…

Een aantal Europese landen maakt het evenwel nog bonter dan België, zoals uit deze interactieve kaart blijkt.

• Zwitserland: 7,32 euro

• Finland: 5,98 euro

• Griekenland: 5,28 euro

• Noorwegen: 4,42 euro

• Portugal: 3,65 euro

• Tsjechië: 3 euro

En op wereldniveau?

In vergelijking met de rest van de wereld doet België het overigens minder slecht. Marktvorser HelloSafe wijst erop dat de prijs van mobiele data kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de kosten voor het onderhoud van de infrastructuur, de mate van concurrentie tussen dienstverleners et cetera. Wanneer met die factoren rekening wordt gehouden, zijn er wereldwijd zeer grote verschillen.

Israël heeft het goedkoopste mobiele internet met slechts 0,04 euro per gigabyte. Jemen is dan weer het duurst met een prijs per GB van 16,51 euro. Het wordt op de voet gevolgd door Botswana (15,48 euro), Turkmenistan (14,21 euro) en Togo (12,89 euro). Dichter bij huis, maar wereldwijd nog steeds in de top 10, staat Zwitserland met 7,32 euro/GB. Daarmee liggen de prijzen in dat land 144 procent hoger dan in België. Nog opvallend: ook in de Verenigde Staten (5,60 euro) en Canada (5,92 euro) betaal je bijna het dubbele van het tarief in ons land.

Hier zet je roaming best helemaal uit Naast enkele opvallend prijzige landen zijn er op de wereld ook nog een paar (peper)dure regio’s. Het Britse eiland Sint-Helena en de eveneens Britse Falklandeilanden spannen de absolute kroon, met respectievelijk 41,05 euro en 38,44 euro per mobiele gigabyte.

Als bron voor het onderzoek gebruikte HelloSafe onder meer Cable.co.uk, dat jaarlijks de gemiddelde kosten van een gigabyte in 233 landen publiceert, gemeten over meer dan 5.000 mobiele data-abonnementen.