Mobile Vikings biedt klanten voortaan dubbel zoveel mobiele data

Virtuele operator Mobile Vikings voerde woensdag een update van zijn mobiele abonnementen door. Abonnees krijgen voortaan maandelijks dubbel zoveel mobiele data, zonder meerprijs.

De upgrade gebeurt automatisch en geldt voor alle mobiele formules (zie het tabelletje bij dit artikel). Het ‘oude’ abonnement van 12 euro krijgt maandelijks 1 gigabyte extra (en gaat van 4 GB naar 5 GB), maar is vanaf 24 januari niet meer beschikbaar voor nieuwe klanten. Bestaande gebruikers kunnen dit abonnement desgewenst gewoon behouden, maar voor drie euro extra per maand kunnen ze voortaan 15 gigabyte – het drievoudige – opsouperen. En volstond 4 GB per maand eigenlijk wel, dan is downgraden naar de nieuwe formule van 10 euro een optie.

Mobile Vikings-abonnees worden op basis van hun huidige tariefplan aan de start van de nieuwe facturatieperiode automatisch op het gunstigere tariefplan overgezet. Voor Vikings met een herlaadkaart verandert er niets.