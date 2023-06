Orange Belgium lanceert Livebox voor snel internet tot 1 Gbps

Samen met Vantiva, het vroegere Technicolor, introduceert Orange Belgium de Livebox. Met deze nieuwe DOCSIS 3.1 HFC kabelgateway en bijbehorende Wi-Fi Booster kan het telecombedrijf zijn Boost Giga-aanbod op de markt brengen met 1 Gbps en, tegen midden 2024, een nationale dekking van 95 procent.

De Livebox, gebaseerd op de opensourcesoftware RDK-B, is een multigigabit-oplossing die gebruikmaakt van een DOCSIS 3.1-chipset en over een ingebouwde 2.5 Gbps-ethernetpoort beschikt. Het toestel ondersteunt Wi-Fi 6 en is ook uitgerust met EasyMesh-technologie, wat samen met een nieuwe Wi-Fi Booster voor een naadloze uitbreiding van het wifi-signaal moet zorgen.

Makkelijk te refurbishen

Bij nieuwe Orange-klanten die kiezen voor een surfsnelheid van 1 Gbps wordt de Livebox automatisch geïnstalleerd. Bestaande klanten die willen upgraden naar 1 Gbps, kunnen een omruiling aanvragen naar de Livebox voor 49 euro. Huidige klanten die tevens My Comfort Service hebben onderschreven, kunnen hun hardware gratis vervangen door een Livebox.

Volgens Orange Belgium werden zowel de gateway als de Wi-Fi Booster zo ontworpen dat ze gemakkelijk te refurbishen zijn. ‘De apparaten zijn gemaakt van 95 procent gerecycleerd plastic, bevatten geen wegwerpplastic meer en zijn verpakt in gerecycleerd karton’, klinkt het.