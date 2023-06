Orange komt deze maand met 1Gbps in Vlaanderen, met nieuwe modem en tv-box

Klanten van Orange in Vlaanderen en delen van Brussel kunnen later deze maand kiezen voor 1 Gbps voor hun vaste internetverbinding. Dat gaat gepaard met een nieuwe modem en een nieuwe tv-box.

Orange biedt vandaag in haar vast internetaanbod een abonnement, Home Internet, van 150 Mbps aan voor 46 euro per maand. Voor 15 euro per maand extra kan je daar de optie ‘Boost’ bijnemen tot 400 Mbps. Later deze maand kan je ook kiezen voor ‘Boost Giga’ waar je als klant 1 Gbps krijgt voor 25 euro extra per maand. Zo biedt Orange een download snelheid van 1Gbps aan voor 71 euro per maand.

De Livebox modem van Orange © Orange

Die grotere internetsnelweg heeft ook een aangepaste oprit nodig. Later deze maand komt het met haar nieuwe kabelmodem ‘Livebox’, die klaar is voor de netwerkstandaard Docsis 3.1. De modem krijgt een 2,5 Gbps ethernetpoort en Wifi 6, aangevuld met EasyMesh-technolgie en booster-modules om het wifi-netwerk doorheen het huis te krijgen.

Vast internet bij Hey!

In de marge daarvan krijgt ook B-merk Hey! een eigen vast internetaanbod vanaf september. Hier biedt Orange via haar budgetmerk 150 Mbps aan (15 Mbps upload op het Telenet-netwerk en 8 Mbps upload via VOO). Een prijs hiervoor is er nog niet. Wel is Orange op zoek naar testgebruikers die deze zomer er (gratis) mee aan de slag willen.

De booster van Orange, voor binnenhuis wifi-bereik te verbeteren. © Orange

Android TV-decoder

Ook komt er een nieuwe tv-decoder op basis van Android, met meer functies rond streaming. Daarmee wordt het tegen eind dit jaar (vierde kwartaal) mogelijk om langer op te nemen. Vanaf 2024 komt het met catch up tv, herbekijken van uitgezonden programma’s, intuïtief zoeken en spraakfunctionaliteit.

Voor de verwoede klassieke tv-kijker komt er ook een uitbreiding van het aanbod dankzij de contracten die VOO al heeft. Er komen 7 lineaire BeTV-kanalen bij vanaf het vierde kwartaal, maar ook Studio 100 TV en het vrouwensportkanaal W-Sport.

Hoe krijg je de nieuwe Livebox modem of tv-box?

De nieuwe tv-decoder en modem worden geleidelijk aan uitgerold. Dat wil zeggen dat je als nieuwe klant op een bepaald moment standaard de nieuwe toestellen zal krijgen.

Voor bestaande abonnees is dat naargelang de noden, bijvoorbeeld wie overstapt naar een nieuw abonnement. Wie 1Gbps afneemt heeft sowieso de nieuwe Livebox modem nodig. Klanten die My Comfort Service hebben, een betalende dienst van 10 euro per maand met onder meer een 4G backup, kunnen de toestellen gratis aanvragen. Wie dat niet heeft en niet gaat upgraden naar 1Gbps kan de nieuwe modem krijgen voor 49 euro.