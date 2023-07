Panne bij Proximus opgelost

Het mobiel netwerk van Proximus ondervond vanochtend problemen. Die zouden ondertussen grotendeels opgelost zijn.

‘Kort voor 9 uur was de storing technisch opgelost, maar dan duurt het nog een klein uur voor de lijnen bij iedereen volledig hersteld zijn’, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke aan persagentschap Belga.

De eerste signalen van problemen deden zich al om 4 uur donderdagochtend voor, en begonnen zich heel duidelijk te manifesteren toen rond 7 uur alsmaar meer mensen startten met werken. Er waren problemen met telefonie, sms’en en mobiele data.

‘Sommige klanten kunnen niet bellen, sms’en of mobiele data gebruiken’, klonk het toen op Twitter. Op de site allestoringen.be worden sinds iets voor 8 uur storingen gemeld. Omstreeks 8.30 uur waren dat er al 1.300. Gebruikers in heel het land ondervonden problemen. Dat was onder meer het geval in Brussel, maar ook uit Oudenaarde en Brugge kwamen via sociale media meldingen binnen.

‘Onze technische diensten hebben er alles aan gedaan om de storing zo snel mogelijk te verhelpen’, zegt Gansbeke. ‘Dat was de eerste prioriteit.’



Op Twitter melden enkele klanten dat ze recent op de hoogte gestelden werden van een geplande technische interventie vandaag/donderdag, maar die werken hebben niets te maken met de problemen die gebruikers donderdagochtend ondervonden.