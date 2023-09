Proximus hint op Belgische introductie van Google Pixel-smartphones

Een Belgische operator die in de kleuren van het Google-logo vraagt of je een ‘secret’ kan bewaren, en klaar bent voor ‘something big’. Het kan eigenlijk maar op één ding duiden, en dat is de nakende introductie van Pixel-smartphones op onze markt. Iets wat wel eens tijd werd ook.

Van een officiële aankondiging is voorlopig geen sprake, maar de teaser die Proximus op deze webpagina heeft staan, laat weinig aan de verbeelding over. Naast het fleurige woordje ‘secret’ toont de site ook nog een fictief chatgesprek tussen Proximus en Google, waarin beide bedrijven de nakende samenwerking alvast toejuichen. Op dezelfde pagina kan je je inschrijven, om per mail als eerste op de hoogte te worden gehouden van het nieuws.

Made by Google-event

Dat nieuws moet haast wel het Belgische debuut zijn van de Google Pixel-smartphone. Mogelijk gaat het meteen om de nieuwe Pixel 8 (Pro) die naar alle verwachting op 4 oktober wordt voorgesteld, wanneer het jaarlijkse Made by Google-event plaatsvindt. Daar zou ook de Pixel Watch 2 het levenslicht kunnen zien, de volgende smartwatch van de techreus.

Google maakt al Pixel-smartphones sinds 2016, al werden de toestellen de eerste jaren gebouwd door HTC en LG. In sommige van de ons omringende landen zijn de telefoons al langer te koop; exact een jaar geleden, in oktober 2022, werd Nederland nog aan het lijstje toegevoegd, waar consumenten momenteel de Pixel 7, 7a en 7 Pro op de kop kunnen tikken (vanaf 509 euro). Over een kleine week is het dus, hoogstwaarschijnlijk, de beurt aan België.