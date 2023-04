Proximus introduceert nieuwe mobiele abonnementen met meer data

Telecombedrijf Proximus lanceert op 2 mei nieuwe abonnementsformules. Met Proximus Mobile en Business Mobile kunnen residentiële en businessklanten rekenen op ruimere datavolumes.

Volgens Proximus is het gemiddelde maandelijkse dataverbruik per postpaidklant in drie jaar tijd verdubbeld. Om aan die behoeften te voldoen introduceert het bedrijf volgende maand een nieuw mobiel aanbod. Residentiële klanten zullen de keuze krijgen tussen vier verschillende tariefplannen, met grotere mobiele datavolumes en hogere snelheden, dankzij de geleidelijke uitrol van Proximus’ 5G-netwerk. Het gaat om de volgende formules:

• Mobile Essential: 5 GB mobiele data bovenop onbeperkt sms’en en 150 belminuten voor 16,99 euro per maand.

• Mobile Easy: 10 GB mobiele data en onbeperkt bellen en sms’en voor 19,99 euro per maand. Mobile Easy-klanten krijgen toegang tot het 5G-netwerk van Proximus, met snelheden tot 200 Mbps.

• Mobile Maxi: 50 GB mobiele data en onbeperkt bellen en sms’en voor 29,99 euro per maand. Mobile Maxi-klanten kunnen 5G-snelheden tot 500 Mbps genieten.

• Mobile Unlimited: het ‘volledig onbeperkte’ abonnement voor 49,99 euro per maand. Deze klanten kunnen 5G-snelheden tot 1 Gbps halen. Volledig onbeperkt wil bij Proximus zeggen: met een fair use policy van 300 GB in België en 62 GB in de Europese Unie.

Ook packs uitgebreid

De huidige Mobilus-plannen zullen verdwijnen. Bestaande klanten kunnen hun huidige tariefplan behouden of vragen om over te stappen naar een van de nieuwe plannen.

Ook in de zogeheten Flex-packs van Proximus worden de datavolumes uitgebreid. Voor Mobile Flex S verdubbelt het datavolume van 5 GB naar 10 GB, terwijl het datavolume voor Mobile Flex M meer dan verdrievoudigt, van 20 GB naar 75 GB. Met Mobile Flex Unlimited komt er ook een nieuw volledig onbeperkt plan, maar de prijs daarvan is nog niet gecommuniceerd.

Kleine ondernemingen

Het mobiele aanbod voor kleine ondernemingen ondergaat gelijkaardige wijzigingen. Vanaf 2 mei zullen deze klanten kunnen kiezen tussen de volgende mobiele plannen:

• Business Mobile Essential: 5 GB mobiele data bovenop onbeperkt sms’en en 120 belminuten, plus onbeperkt bellen naar vaste lijnen en collega’s voor 14 euro per maand (excl. btw).

• Business Mobile Smart: 20 GB mobiele data plus onbeperkt bellen en sms’en voor 23 euro per maand (excl. btw) met 5G-snelheden tot 250 Mbps.

• Business Mobile Maxi: 250 GB mobiele data bovenop onbeperkt bellen en sms’en voor 40 euro per maand (excl. btw). Dit abonnement biedt 5G-snelheden tot 1 Gbps.

• Business Mobile International: onbeperkt data, onbeperkt bellen en sms’en (volgens eerdergenoemde ‘fair use policy’) met extra volumes om verbonden te blijven op reis. Het gaat om 1 GB om te surfen in de VS, Canada en Zwitserland plus 600 minuten en 600 sms’jes voor roaming in deze landen of voor internationale communicatie naar een EU-lidstaat of naar een van deze bestemmingen. Met Business Mobile International haal je 5G-snelheden tot 1 Gbps en betaal je 55 euro per maand (excl. btw).

De huidige Bizz Mobile-plannen zullen niet langer worden gecommercialiseerd. Bestaande klanten kunnen hun huidige tariefplan behouden of overstappen naar een van de nieuwe plannen.

Ook zakelijke klanten met een pack krijgen vanaf 2 mei de beschikking over meer datavolume. Voor Business Mobile Flex S verdubbelt het datavolume van 5 GB naar 10 GB, terwijl het volume voor Business Mobile Flex M stijgt van 15 GB naar 75 GB. De twee onbeperkte abonnementen Business Mobile Flex Maxi en Business Mobile Flex Premium bieden volgens Proximus ‘een oplossing op maat van de meest intensieve gebruikers en frequente zakenreizigers’.