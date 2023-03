Proximus neemt EDPnet over voor 20,5 miljoen euro

Telecombedrijf Proximus krijgt internetprovider EDPnet in handen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Dendermonde beslist in het kader van de gerechtelijke reorganisatie van de internetprovider, zo heeft Proximus dinsdag aangekondigd.

Vorige week raakte al bekend dat Proximus een van de kandidaat-overnemers was voor EDPnet. Het bedrijf kwam vorig jaar in de financiële problemen. Het vroeg en kreeg bescherming tegen zijn schuldeisers van de rechtbank. Onderhandelingen over een schuldherschikking draaiden echter op niets uit en dus werd door de rechter beslist dat de activa gecontroleerd zouden worden verkocht.

Het is dus het bod van Proximus – van 20,5 miljoen euro – dat door de rechtbank werd gevalideerd. Het telecombedrijf verwerft de activiteiten van EDPnet in België en Nederland.

De internetprovider is een nichespeler die ‘vooral het groeiende consumentensegment aanspreekt van technisch onderlegde kabelknippers (mensen die geen klassiek tv-abonnement meer nemen, maar kijken via streamingplatformen, red.) en gamers, die op zoek zijn naar hoogwaardige productspecificaties (internetsnelheid, datavolumes, tegen een gunstige prijs’, stelt Proximus.

Nieuw marktsegment voor Proximus

Het telecombedrijf zegt met de overname marktsegmenten te kunnen aanspreken waarin het nog groeimogelijkheden heeft. Het zal EDPnet als een onafhankelijke entiteit behouden, zodat die ‘zijn producten en diensten onafhankelijk kan blijven aanbieden, onder dezelfde voorwaarden en naam, terwijl het gebruik kan maken van de technische en operationele ondersteuning van de groep’.

Proximus belooft dat de klanten hun huidige diensten en voordelen kunnen behouden, en verzekert ook ‘de continuïteit voor het personeel’.

EDPnet huurt al jaren netwerkcapaciteit bij Proximus om zijn diensten aan te bieden. Het telde vorig jaar zowat 46.000 klanten voor vast internet en zowat 20.000 voor mobiele telefonie. Maar met de verkoop aan Proximus verdwijnt ook de laatste noemenswaardige alternatieve operator in ons land. Dat maakt dat je voor vast internet de facto bent aangewezen op Telenet, Orange of Proximus en haar dochtermerken zoals Scarlet en Mobile Vikings.