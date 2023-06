Proximus verhoogt op 1 juli enkele tarieven

Proximus trekt volgende maand, voor de tweede keer dit jaar, een aantal van zijn tarieven op. Als reden verwijst het telecombedrijf naar de gestegen kosten voor onder meer lonen, energie en apparatuur.

Een aantal Flex-packs van Proximus, die verschillende diensten combineren, wordt bijvoorbeeld drie euro per maand duurder. Dat is een stijging van gemiddeld vier procent, afhankelijk van de gekozen formule. De abonnementen voor vast internet ‘Internet Maxi’ en ‘Internet Maxi Fiber’ gaan één euro per maand meer kosten, wat neerkomt om een stijging van twee procent.

Aan de mobiele kant zullen de abonnementen ‘Mobilus M’ en ‘Mobilus Maxi’ respectievelijk drie en vijf euro duurder worden. Dat zal echter gepaard gaan met een toename van het datavolume. Als het mobiele abonnement is inbegrepen in een pakket, verandert de prijs niet.

Concurrent Telenet verhoogde zijn tarieven al op 5 juni.