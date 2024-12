Proximus verhoogt prijzen

Proximus verhoogt vanaf 1 januari de prijzen van verschillende van zijn diensten met enkele euro’s per maand. Het telecombedrijf zegt dat de prijsverhogingen nodig zijn omdat de inflatie de kosten doet toenemen.

De populaire Flex-packs, bundels met verschillende telecomdiensten, worden 3 euro per maand duurder. Wie enkel internet neemt, zal ongeveer 2 euro extra moeten ophoesten. Proximus maakt ook het sportpakket Pickx Sports duurder: 20,99 euro per maand in plaats van 18,99 euro.

Bij de mobiele abonnementen is de impact kleiner. Bij de formules die Proximus momenteel aanbiedt, verandert enkel de prijs om te bellen en surfen buiten Europa: een Daily Roaming pass kost voortaan 7,49 euro of 13,49 euro per dag, afhankelijk van het land waarin de klant zich bevindt. Dat is een prijsstijging van 1,54 euro. De prijsstijgingen waren in november al aangekondigd.

Vierde speler

De prijsverhoging komt er net nu een nieuwe speler actief is geworden. Het Roemeense DIGI kocht samen met het Belgische bedrijf Citymesh een vergunning voor een nieuw mobiel netwerk en biedt een mobiel abonnement van 5 euro per maand aan.

Proximus, Telenet en Orange brengen daartegen vooral hun dochtermerken in stelling, met wat minder toeters en bellen maar goedkopere tarieven. Bij Proximus zijn dat Scarlet en Mobile Vikings. Bij die laatste zijn in een reactie op DIGI de datapakketten in alle abonnementen verdubbeld in omvang. Voor Scarlet kondigde Proximus aanpassingen aan begin 2025.