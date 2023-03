Proximus wil EDPnet overnemen

Proximus wil de noodlijdende alternatieve operator EDPnet overnemen. De rechtbank moet nu beslissen of het bedrijf wordt verkocht aan haar voornaamste leverancier en concurrent.

EDPnet is de laatste alternatieve operator die nationaal internet aanbiedt. Het bedrijf kon twintig jaar lang stand houden tegen Proximus en Telenet maar zit sinds eind vorig jaar in slechte papieren en moest bescherming vragen tegen schuldeisers. Bronnen zeggen nu aan Het Laatste Nieuws dat Proximus zelf de operator wil kopen met ‘een aanzienlijk bod.’

Proximus bevestigt het bod aan HLN. ‘Onze voornaamste bekommernis is dat de continuïteit voor de klanten en het personeel van Edpnet gegarandeerd blijft. Dat is de hoogste prioriteit. Over de uitkomst kunnen we ons nu nog niet uitspreken. Er is gisteren een zitting geweest, maar het is nu wachten op het oordeel van de rechtbank.’ Aldus een woordvoerder tegenover de nieuwssite.

Volgens HLN zit EDPnet met een schuldenberg van bijna twaalf miljoen euro bij onder meer KBC, Proximus en Orange en kwam er geen akkoord met de schuldeisers. Dat wil zeggen dat het bedrijf sowieso moet verkocht worden. Het bod van Proximus is daar dus een uitweg voor, al beperkt het wel de concurrentie op de telecommarkt.

Partner en concurrent

De relatie tussen Proximus en EDPNet lag altijd complex. Zakelijk gezien is die relatie goed, EPDnet gebruikt het netwerk van Proximus en was vaak de eerste om nieuwe technologie (en dus hogere snelheden) van Proximus aan te bieden. Denk maar aan toegang tot het nieuwe glasvezelnetwerk.

Maar tegelijk zijn de twee ook concurrenten. EDPnet duikt sterk onder de prijs van Proximus. Proximus heeft op haar beurt budgetmerken als Scarlet en sinds kort Mobile Vikings die ook goedkoop internet aanbieden. Zeker door die laatste wringt het al een tijdje, toen Mobile Vikings met haar vast internetaanbod kwam, lag die prijs zodanig laag dat EDPnet vermoedde dat Mobile Vikings betere voorwaarden kreeg dan het wholesaletarief dat zijzelf moeten betalen. Daarop diende het bedrijf klacht in bij de regulator.

Naar drie grote spelers

EDPnet heeft ongeveer 46.000 klanten voor vast internet en 20.000 mobiele klanten. Daarmee is het de kleinste speler op de nationale internetmarkt, maar belangrijker is dat het ook de laatste noemenswaardige alternatieve operator is. Meer dan tien jaar geleden werd Scarlet al overgenomen door Proximus (toen nog Belgacom), enkele jaren geleden ging Mobile Vikings (dat op dat moment enkel mobiel internet leverde) dezelfde richting op.

Ook Dommel, een provider die destijds vergelijkbaar was met EDPnet, werd enkele jaren geleden verkocht en kwam in 2019 in slechte papieren waarna het de boeken neerlegde. Dat maakt dat je vandaag voor vast internet afhankelijk bent van één van de drie grote operatoren: Proximus, Telenet of Orange.