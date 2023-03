Proximus wil kunnen samenwerken met concurrenten voor glasvezelnetwerk

Proximus-topman Guillaume Boutin wil met zijn concurrenten kunnen praten over een gezamenlijke uitrol van het glasvezelnetwerk. Daartoe heeft hij dinsdag opgeroepen in de Kamer. ‘Het heeft geen zin om het voetpad drie of vier keer opnieuw open te leggen’, aldus de Fransman.

Proximus is volop bezig met de uitrol van een glasvezelnetwerk dat sneller internet mogelijk maakt. Het wil dat nagenoeg in heel België doen. Maar de werken kosten miljarden en het is niet overal economisch even interessant. Boutin is daarom al langer voorstander van samenwerking met andere operatoren, zeker in dunner bevolkte gebieden.

Maar, zo legde hij uit in de Kamercommissie Overheidsbedrijven, momenteel mag hij niet met zijn concurrenten – Telenet en Orange – samenwerken. ‘Als ik vandaag met hen spreek, is dat kartelvorming. Het mag niet’, zei hij.

Regulator

De regulator moet dit jaar een kader vastleggen waarbinnen constructieve gesprekken onder concurrenten mogelijk worden, aldus Boutin. Hij hoopt dat op die manier een ‘overcapaciteit’ wordt vermeden.

‘Natuurlijk moeten we de concurrentie verder laten spelen waar dat economisch levensvatbaar is, in dichtbevolkte zones. We willen geen monopolie creëren’, benadrukte Boutin. Maar in gebieden waar het economisch niet realistisch is, en er een impact is op de omgeving en de burgers, zou de Proximus-topman wel een netwerk willen delen met zijn concurrenten. De glasvezeltechnologie laat dat ook toe, zei hij.

Boutin herhaalde dat het volgens hem in België op de lange termijn niet houdbaar is dat er vier telecomoperatoren actief zijn. Naast Proximus, Telenet en Orange maakt het Roemeense DIGI zich op om in België actief te worden met een mobiel netwerk. Boutin meent dat het aantal operatoren in heel Europa zal moeten worden ‘gerationaliseerd’.