Review: OnePlus 12 – Niet vouwbaar, wel lang houdbaar

Met de ‘Open’ bracht OnePlus eind vorig jaar zonder meer de strafste foldable tot nu toe op de markt. Niet alleen door de schier onzichtbare naad in het plooibare scherm, maar vooral ook door de indrukwekkende optiek. In de wetenschap dat de nieuwe OnePlus 12 opgebouwd is rond een vrijwel identiek camera-eiland, begonnen we met bijzonder hooggespannen verwachtingen aan onze review.

Met de OnePlus 12 markeert de Chinese fabrikant zijn tienjarige aanwezigheid op de smartphonemarkt. Een feestje dat bekroond moest worden met een 5G-toptoestel, meende OnePlus dat voor z’n jongste worp – zo kunnen we toch wel stellen na een tiendaagse testperiode – zo’n beetje alle registers heeft opengetrokken. Je merkt dat niet alleen aan het ronduit imposante camera-eiland, maar evenzeer aan de prestaties (OnePlus claimt met 2.333.033 de beste AnTuTu-benchmarkscore tot nu toe) en het uitzonderlijk goede 6,82-inch grote display, waar we een apart kaderstukje aan hebben gewijd. Maar hier alvast: het biedt verversingssnelheden tot 120Hz, wat vooral goed nieuws is voor gamers, en komt met Aqua Touch, zodat je het zelfs tijdens een plensbui (of met zweetvingers) nog vlekkeloos kan bedienen.

Trinity Engine

Krachtbron van dienst is het Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform dat ondersteuning krijgt van de door OnePlus in eigen huis ontwikkelde Trinity Engine. Die moet er vooral voor zorgen dat de ervaring, ook bij de zwaarste taken, soepel blijft. Illustrerend daarvoor is dat je tot zes apps (maximaal 72 uur) kan ‘vastzetten’ in het geheugen, zodat veelgebruikte toepassingen als Mail, WhatsApp of Google Maps te allen tijde pijlsnel toegankelijk zijn, zonder dat ze het systeem ergens vertragen. De Trinity Engine draagt ook bij aan de nieuwe HyperTouch-functie, die het scherm nóg sneller laat reageren op je aanrakingen.

De OnePlus 12 wordt aangedreven door het Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform. © OnePlus

Het vernuftige Dual Cryo-velocity VC-koelingssysteem, dat volgens OnePlus een grotere cooling area heeft dan concurrerende toestellen, maakt bovendien overclocking van de chipset mogelijk (lees: hogere kloksnelheden). Tel daar – afhankelijk van de uitvoering – 12/16 GB gezwind RAM en 256/512 GB opslagcapaciteit bij op, en je krijgt een nieuwe koploper in de AnTuTu-rangschikking. Ter vergelijking: de OnePlus 11 5G klokte een jaar geleden af op 1.473.552 punten. Je kan dus stellen dat zijn opvolger over de hele lijn pakweg 37 procent krachtiger is geworden.

De fabrikant besteedde extra veel aandacht aan het koelingssysteem van de smartphone. © OnePlus

Draadloos opladen

Een ander verschil met voorganger OnePlus 11 5G is dat draadloos opladen terug is van weggeweest. In combinatie met een compatibele charger werkt dat dankzij de 50W AirVOOC-technologie ook erg snel. Om je een idee te geven: na 23 minuten laden is de lege accu alweer voor de helft gevuld. Menig mobieltje krijgt dat zelfs mét kabel niet voor elkaar.

Niets overtreft echter een laadbeurt met de (keurig meegeleverde) 100W SuperVOOC-adapter, die de smartphone in slechts 26 minuten van één naar honderd procent bijtankt (of voor de helft vol in 11 minuten). Weinig mobiele telefoons in de markt laden zo snel op als de OnePlus-flagships, weten we uit ervaring. De terugkeer van wireless charging was voor ons daarom ook geen echte noodzaak, maar het is natuurlijk altijd prettig dat het weer kan. Bijvoorbeeld in moderne auto’s, die steeds vaker een ‘oplaadplaatje’ aan boord hebben waar je de smartphone simpelweg op kan plaatsen. Al is onze ervaring dat de telefoonschermen tegenwoordig sneller groter worden, dan de plekjes in auto’s waar je de gadgets zonder kabel kan opladen. Om maar te zeggen: het oplaadpunt van onze wagen was veel te krap voor deze toch wel uit de kluiten gewassen OnePlus 12 (afmetingen: 16,43 x 7,58 x 0,92 cm).

Volgens de fabrikant gaat de batterij van 5.400mAh overigens bijna twee volle dagen (1,9) mee bij normaal gebruik, en dat is ongeveer twintig procent langer dan de accu van de OnePlus 11 5G.

Het eiland

Tijd om die indrukwekkende cameraopstelling eens van naderbij te bekijken. We vertelden je al eerder dat de setup sterk gelijkt op het ‘eiland’ van de OnePlus Open. Het belangrijkste verschil zit ‘m in de 50 MP wide-angle hoofdcamera met f/1.6 en optische beeldstabilisatie, die voorzien is van Sony’s LYT-808 beeldsensor. De foldable van OnePlus gooit een 48-megapixelaar met LYT-T808 in de strijd: die heeft een paar megapixel minder, maar is een zogeheten ‘pixel stacked’-sensor die nog nét iets beter presteert. Echter een kniesoor die daar op let – te meer omdat de OnePlus Open minstens 1.599 euro kost, terwijl de OnePlus 12 er vanaf 949 euro is.

Foto’s van de hoofdcamera zijn scherp, kleurecht en ogen vooral erg puur. Al is er alle ruimte om daar (desgewenst) zelf verandering in te brengen, via het gebruikelijke arsenaal aan filters en mooimakers.

Aan lenzen geen gebrek in de nieuwe OnePlus 12. Let ook op de horizontaal gepositioneerde periscoop-telelens. © OnePlus

Wie graag inzoomt op de dingen, beschikt met de OnePlus 12 over een 3x-telelens (70mm equivalent) van liefst 64 megapixels van het periscooptype. Dat betekent dat de optische lenzen niet in de ‘diepte’ van het toestel tegenover elkaar verschuiven, maar – zonder dat je daar iets van ziet – in de breedte. Het is exact dezelfde telezoom die schuilgaat in de OnePlus Open, en daarvan wisten we al dat het een puik exemplaar is.

Zelden konden we in de vroege avond de maan zo fraai vastleggen, los uit het vuistje, dankzij de optische beeldstabilisatie, als met deze smartphone (weliswaar door de optische en digitale zoom met elkaar te combineren). Een gelijkaardige poging met de Google Pixel 8 Pro had bijvoorbeeld beduidend minder succes. Toen het wat donkerder werd kreeg de OnePlus 12 het wat moeilijker om het hemellichaam scherp te houden, en wisselden de toestellen stuivertje: de Pixel 8 Pro deed het toen beter, maar niét zo spectaculair als de OnePlus 12 bij een blauwe hemel presteerde.

Hasselblad

Achter de derde lens gaat een ultra-wide camera van 48 megapixel schuil met een kijkhoek van 114°, genoeg om minstens twee voetbalteams naast elkaar op het kiekje te krijgen. Deze camera ontfermt zich ook over de macro-opnames die je kan schieten tot op 3,5 centimeter van het object. Denk aan close-ups van bloemen, insecten, … En ook die zijn van een onberispelijke kwaliteit.

1/5 Op dit winters landschap is goed het effect van de HDR-technologie te zien: een donkere voorgrond tegen een lichte achtergrond, terwijl in de bomen toch nog veel details zichtbaar blijven. © MvdV 2/5 De tulpen op de achtergrond krijgen een natuurlijk bokeh-effect mee. © MvdV 3/5 De maan, geschoten vanuit de losse pols met ‘hybride’ zoom (een combinatie van optische en digitale zoom). © MvdV 4/5 Een ‘portret’ van een kip. Let op de kleurechtheid en de onscherpte op de achtergrond, die je bereikt door met het diafragma te experimenteren. © MvdV 5/5 Een macro-opname van korstmossen op een betonnen paaltje. © MvdV 1/5 Op dit winters landschap is goed het effect van de HDR-technologie te zien: een donkere voorgrond tegen een lichte achtergrond, terwijl in de bomen toch nog veel details zichtbaar blijven. © MvdV 2/5 De tulpen op de achtergrond krijgen een natuurlijk bokeh-effect mee. © MvdV 3/5 De maan, geschoten vanuit de losse pols met ‘hybride’ zoom (een combinatie van optische en digitale zoom). © MvdV 4/5 Een ‘portret’ van een kip. Let op de kleurechtheid en de onscherpte op de achtergrond, die je bereikt door met het diafragma te experimenteren. © MvdV 5/5 Een macro-opname van korstmossen op een betonnen paaltje. © MvdV Op dit winters landschap is goed het effect van de HDR-technologie te zien: een donkere voorgrond tegen een lichte achtergrond, terwijl in de bomen toch nog veel details zichtbaar blijven. © MvdV De tulpen op de achtergrond krijgen een natuurlijk bokeh-effect mee. © MvdV De maan, geschoten vanuit de losse pols met ‘hybride’ zoom (een combinatie van optische en digitale zoom). © MvdV Een ‘portret’ van een kip. Let op de kleurechtheid en de onscherpte op de achtergrond, die je bereikt door met het diafragma te experimenteren. © MvdV Een macro-opname van korstmossen op een betonnen paaltje. © MvdV

Voor de afstelling van de camera’s werkte OnePlus weerom samen met Hasselblad, de fabrikant van legendarische, dikwijls ook peperdure spiegelreflexcamera’s als de Hasselblad 500C en 1600F. Het gaat om een aantal piekfijn getunede camera-instellingen en kleurkalibraties die je opnames, en dan vooral portretten, nét wat professioneler laten ogen. Onze favoriet: het bokeh-effect, waarbij de achtergrond op fraaie wijze onscherp wordt gemaakt. Noemenswaardig is ook het geüpdatete HDR-algoritme van de camera (high dynamic range), zodat het toestel nog natuurlijker kan omgaan met grote verschillen tussen lichte en donkere gebieden of details op voor- en achtergrond.

Eerder een videoliefhebber? Weet dan dat de OnePlus 12 diverse instellingen voor cineasten heeft, met als grootste blikvanger 4K-opnames in Dolby Vision HDR-kwaliteit. Verder zijn onder meer een Pro Mode-videostand (4K, 30 fps), Slo-mo video’s (1080p) en ook 8K-opnames aan 24 fps beschikbaar.

Achter het glas Laten we wel weten: aan de voorkant ziet elke flagship phone er tegenwoordig krek hetzelfde uit: een joekel van een display met bovenaan een (punch hole of waterdruppel) notch voor de selfiecamera en onderaan een in-screen vingerafdrukscanner. Alleen de diagonaal, resolutie en helderheid verschillen eigenlijk nog. We zetten de belangrijkste schermspecificaties van de OnePlus 12 even naast die van twee recente concurrenten: OnePlus 12 • Schermdiagonaal: 6,82-inch

• Resolutie: 3.168 x 1.440 pixels

• Pixeldichtheid: 510 ppi

• Piekhelderheid: 4.500 nits GooglePixel 8 Pro • Schermdiagonaal: 6,7-inch

• Resolutie: 2.992 x 1.344 pixels

• Pixeldichtheid: 489 ppi

• Piekhelderheid: 2.400 nits Samsung Galaxy S24 Ultra • Schermdiagonaal: 6,8-inch

• Resolutie: 3.120 x 1.440 pixels

• Pixeldichtheid: 505 ppi

• Piekhelderheid: 2.600 nits Winst over de hele lijn dus voor de OnePlus 12, wat het 2K ProXDR-scherm betreft, maar wat vooral opvalt is de opmerkelijk hoge(re) piekhelderheid. Voor zover wij weten is er geen enkele ander smartphone die ‘feller schijnt’ dan de nieuwe OnePlus – al is dat vooral een troef op hele zonnige dagen in de buitenlucht: binnenshuis doen dergelijke nits-waarden alleen maar pijn aan de ogen.

En ook nog…

OnePlus verscheept zijn nieuwe vlaggenschip met Android 14 aan boord, naar goede gewoonte overgoten met een OxygenOS-sausje, dat de eigenlijke interface vormt. Over de software gesproken: gebruikers mogen rekenen op vier jaar aan volwaardige Android-updates, en vijf jaar aan beveiligingsupdates.

Een leuke extra is de IR-sensor. Met deze infraroodpoort (aan de bovenzijde van het toestel) en een speciale app bedien je de meest uiteenlopende elektrische apparaten, gaande van televisies over airconditioningsystemen tot robotstofzuigers. Handig als de échte afstandsbediening even niet binnen handbereik ligt, of om op 1 april het personeel van een elektronicawinkel compleet te laten flippen…

Omdat het oor ook wat wil, rustte OnePlus zijn nieuwe flagship uit met stereoluidsprekers die Dolby Atmos ondersteunen. De ruimtelijke Dolby Atmos-geluidsbeleving vinden we ook steeds vaker op andere smartphones, maar meestal kan je er dan alleen van genieten in combinatie met een hoofdtelefoon. Dat is bij de OnePlus 12 dus geen must. Eveneens nieuw is 3D Spatial Audio, waarbij je zelfs eigenhandig kan instellen uit welke richting het geluid moet komen. De sounds van games vooraan bijvoorbeeld, terwijl je Spotify-muziek achteraan te horen is en oproepen of berichtjes langs links dan wel rechts binnenkomen. Wij gaan ons daar nooit of te nimmer mee bezighouden… maar weet dus dat het kan.

Conclusie

Als OnePlus een feestje te vieren heeft, dan doet het bedrijf dat met verve. De OnePlus 12 is van scherm tot camera, met alle hightech die daar tussenin zit, een toptoestel. Het is niet alleen de snelste smartphone van dit moment, ook de optiek behoort tot het beste wat er te koop is. Met zoveel paardenkrachten en het prima updatebeleid van OnePlus, dat vijf jaar lang security-updates omvat, is het bovendien een toekomstbestendige smartphone, waar je jarenlang plezier van zal hebben.

Minpunten? Amper, en dan gaat het meestal nog om details of persoonlijke smaak. Uitzondering is het camera-eiland, dat echt wel héél sterk – meerdere millimeters – uitpuilt. Dat was bij de OnePlus Open natuurlijk ook al zo en is iets waar je mee zal moeten leven. Verder vinden wij de nieuwe groene kleur (Flowy Emerald, zoals OnePlus het noemt) geen topper. De door ons geteste Silky Black-uitvoering oog een stuk chiquer, maar bleek dan weer zo glibberig als een paling. Naast de bescherming van het camera-eiland is dat dus een tweede goede reden om deze OnePlus 12 vanaf dag één in een degelijk hoesje te stoppen.

Richtprijzen: het model met 12 GB RAM en 256 GB opslaggeheugen kost 949 euro, de versie met 16GB/512GB verwisselt voor 1.099 euro van eigenaar. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Flowy Emerald en Silky Black.