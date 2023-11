Scarlet introduceert nieuw triple pack met meer mobiele data

Telecomspeler Scarlet heeft zijn aanbod aan packs uitgebreid met de Trio Mobile Hot 13 GB-formule. Daarnaast krijgt het Scarlet Hot-abonnement een databoost van 10 naar 13 GB en meldt het bedrijf in 2024 geen prijsverhoging te zullen doorvoeren.

Een Trio Mobile-abonnement bestond bij Scarlet al uit onbeperkt internet, digitale televisie (met decoder) en een mobiel Cherry-abonnement (met 600 belminuten en 6 GB data) voor de prijs van 50 euro per maand. Voortaan kan er ook gekozen worden voor een combinatie van internet, tv en het mobiele Hot-abonnement, goed voor 13 GB mobiele data. Dat gaat de gebruiker maandelijks 55 euro kosten.

Op koper of fiber

Scarlet beschikt nu over drie verschillende packs – het aanbod start bij de Trio-formule met een vaste lijn voor 42 euro per maand. Alle varianten zijn verkrijgbaar aan dezelfde prijs op koper als op fiber, in gebieden waar glasvezel beschikbaar is. In 2024 zal de prijs van de formules bovendien ongewijzigd blijven, belooft de telecomspeler in een persbericht.

Bestaande klanten met een mobiel Scarlet Hot-abonnement profiteren mee van de aanpassing, en krijgen voortaan 13 GB data tot hun beschikking: drie gigabyte meer dan voorheen. De prijs van deze formule blijft gehandhaafd op 18 euro per maand.