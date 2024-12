Alles oplaadbaar met usb-C: Wat werkt en wat werkt niet?

Sinds deze week moeten vrijwel alle oplaadbare elektronische toestellen werken met een usb-C oplader. Maar ondanks die uniformiteit zijn er een paar details waar je rekening moet mee houden om te weten wat met welk toestel werkt.

Is alles nu usb-C?

Neen. De regel slaat op toestellen die met een kabel tot 100 watt worden opgeladen. Zij moeten een usb-C poort hebben. In praktijk slaat dat op smartphones, tablets, digitale fototoestellen, draagbare spelconsoles maar ook muizen, toetsenborden, e-readers en oortjes.

Ook laptops zijn al even in transitie naar de uniforme aansluiting, al is het voor die toestellen pas in 2026 verplicht.

Hoewel smartwatches expliciet worden genoemd, blijven er wel uitzonderingen voor toestellen die zodanig klein of dun zijn dat een usb-C connector niet past. Bepaalde finesstrackers/smartwatches vallen hier onder.

Toestellen op klassieke batterijen (zoals AA en AAA’s) vallen daar niet onder. Oude toestellen met oude aansluitingen blijven uiteraard ook gewoon werken. Het gaat om wat er vanaf deze week als nieuw wordt verkocht.

Apple was lang de enige grote speler die usb-C afhield, maar sinds de iPhone 15, in 2023, is het bedrijf ook overgestapt.(foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Kan je alleen maar opladen met usb-C?

Neen. Fabrikanten zijn verplicht om opladen via een usb-C poort mogelijk te maken. Het staat hen vrij om daarnaast nog andere mogelijkheden zoals draadloos opladen te voorzien. Ook laptops zoals de Microsoft Surface Pro-reeks heeft vandaag nog een eigen oplader die geen usb-C is, maar het toestel valt wel op te laden met een usb-C kabel.

Werkt elke kabel op elke aansluiting?

Neen. Dit is misschien de grootste onduidelijkheid binnen de Europese regels. Usb-C of voluit usb Type-C is een aansluiting, maar binnen die standaard zijn verschillende protocollen waardoor er kabels zijn die meer kunnen dan anderen.

Voor stroom wil dat simpelweg zeggen dat er usb-C kabels zijn die maar opladen aan pakweg 5 of 15 watt. Voldoende om een klein apparaat draaiende te houden, maar niet voor een laptop. In het beste geval zal zo’n kabel er voor zorgen dat je batterij wat trager leegloopt, in andere gevallen zal het niet of nauwelijks werken.



Ook binnen smartphones is niet elke oplader even universeel. Usb-C bevat standaarden rond snelladen, maar de beste laadsnelheden haal je wanneer de stroomcapaciteit van je kabel dezelfde is als die van je toestel. Een lader van 100w gaat je oortjes die maar 2,5w nodig hebben niet aan 100w (en dus sneller dan aan 2,5w) opladen.

De Surface Pro van Microsoft heeft 2 usb-poorten waarmee je kan opladen. Maar aan de andere kant zit ook een eigen oplader. © PVL

Is het gevaarlijk als ik krachtige opladers aansluit op een klein zuinig toestel?

Neen. Je kan perfect toestellen en kabels combineren, een kabel met een lage laadcapaciteit gaat een krachtig toestel zoals een laptop niet kunnen opladen, maar het kan in principe geen kwaad als je dat probeert. Idem met krachtige laders met toestellen die een lager wattage verbruiken. De aansluitingen communiceren met elkaar om de stroomlevering aan het ontvangend toestel af te stemmen.

Let wel op dat we ervan uit gaan dat je kabels zelf van betrouwbare kwaliteit zijn. Die van een in Europa gekochte smartphone of laptop kan je vertrouwen. Maar koop je voor 5 euro twintig kabels op een Chinese webshop, besef dan dat die mogelijk niet aan dezelfde veiligheidscontroles zijn onderworpen.

Ook kabels waar je al eens met een bureaustoel over reed, waar de hond of de peuter op hebben gekauwd of die na jaren buigen en plooien wat scheurtjes vertonen, behandel je best met voorzichtigheid. Brandweerdiensten waarschuwen trouwens al jaren om toestellen niet op te laden tijdens het slapen of in kamers waar niemand aanwezig is.

Kan elke usb-C kabel ook data, beeld of internet doorgeven?

Neen. Kabels met usb-C kunnen ook gebruikt worden om protocollen rond beeld (HDMI, DVI, DisplayPort, Thunderbolt…) te gebruiken. Dat wil zeggen dat je met een usb-C kabel ook schermen kan aansturen. Maar ook hier moet de kabel dat protocol ondersteunen. In het geval van DisplayPort staat dat vaak expliciet vermeld op de kabel.

Je smartphonelader gaat dat zeer waarschijnlijk niet hebben, maar heb je een usb-C kabel die dat kan, dan kan je die ook gebruiken als oplader.

Wat hebben termen zoals usb 2.0, usb 3.1 en Thunderbolt te maken met het opladen?

Niets. Die protocollen slaan vooral op de snelheid van de data-overdracht. Waar usb 2.0 slechts 480 Mbps haalt, kan je met usb 3.1 5 Gbps (gen 1) tot 10 Gbps (gen 2) overdragen. Met Thunderbolt gaat dat zelfs tot 40 Gbps. Die laatste kan in principe ook schermen aansturen.

Maar dat heeft weinig te maken met de oplaadcapaciteit van een kabel of toestel. Daar blijft de regel dat je alles kan opladen met usb-C, zo lang de kabel en stroombron voldoende stroom leveren aan het toestel.