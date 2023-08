AWS gaat kosten voor IPv4-adressen doorberekenen aan klanten

Amazon Web Services (AWS) rekent vanaf volgend jaar kosten door aan klanten voor het gebruik van IPv4-adressen. Het bedrijf stelt daartoe genoodzaakt te zijn door de groeiende schaarste aan IPv4-adressen. De strategie van AWS moet klanten motiveren om over te schakelen naar IPv6-adressen.

De voorraad IPv4-adressen is sinds een jaar of vier jaar officieel uitgeput. Dat betekent in de praktijk dat wie een nieuw publiek IPv4-adres wil aanvragen, daarvoor afhankelijk is van adressen die worden teruggehaald van organisaties. Denk aan partijen die hun activiteiten staken of organisaties die zelf migreren naar IPv6, en hun IPv4-adressen vervolgens niet meer nodig hebben.

AWS stelt in een blogpost dat de kosten voor het bemachtigen van een IPv4-adres in de afgelopen vijf jaar met 300 procent zijn gestegen. Het bedrijf gaat deze kosten vanaf 1 februari 2024 doorberekenen aan klanten, aan een tarief van 0,005 dollar per publiek IP-adres per uur, en hoopt tegelijkertijd dat de achterblijvers de IPv6-technologie hierdoor sneller zullen omarmen.

In samenwerking met Dutch IT Channel.