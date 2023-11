Berichtjes van iPhone naar Android-telefoons sturen wordt makkelijker

Apple gaat de uitwisseling van tekstberichten tussen iPhones en toestellen met het Android-besturingssysteem van Google vereenvoudigen. Zo zullen iPhone-gebruikers binnenkort ook sms’jes naar Android-contacten kunnen sturen via een wifi-verbinding en niet alleen via mobiele netwerken.

De grotere flexibiliteit bij het versturen van berichten vanaf een iPhone wordt mogelijk doordat Apple, eindelijk, ondersteuning wil gaan bieden voor de RCS-standaard (Rich Communication Services). Google drong daar al sinds jaar en dag op aan bij Apple, onder meer via deze GetTheMessage-website, maar het fruitmerk voelde er tot nu toe niets voor om af te wijken van de eigen iMessage-technologie.

‘Betere interoperabiliteit’

Maar Apple denkt daar nu dus anders over. In een gesprek met de websites TechRadar en 9to5Mac heeft een woordvoerder van het bedrijf verklaard dat de ondersteuning van het RCS Universal Profile in de loop van 2024 zal worden doorgevoerd. ‘We geloven dat RCS een betere interoperabiliteit zal bieden in vergelijking met sms of mms. Dit zal werken naast iMessage, dat volgens ons nog steeds de beste en veiligste berichtenervaring blijft voor Apple-gebruikers’, klinkt het.

Door RCS toe te voegen aan de iPhone, kunnen Apple- en Android-gebruikers straks veel naadlozer met elkaar communiceren. Zo krijgen beide partijen netjes een leesbevestiging, en kunnen ze straks ook zien wanneer de ander typt. Een bijkomend voordeel van RCS is dat deze technologie beter overweg kan met foto’s, video’s en audio-opnames in hogere resoluties, en met grotere bestanden in het algemeen.

Waarom Apple plots toch overstag gaat om RCS te integreren, is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat steeds meer overheden en regulerende instanties het bedrijf onder de loep nemen, onder meer vanwege diensten als de App Store en iMessage die te weinig ruimte zouden laten voor alternatieven. De stap zou daarom gezien kunnen worden als een stukje goodwill om de compatibiliteit met andere producten op de markt te verbeteren.