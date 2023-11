Bijna helft van de Vlamingen luistert intussen digitaal naar de radio

Zowat de helft (49 procent) van het radioluisteren gebeurt vandaag digitaal via DAB+, het internet en digitale tv. Dat blijkt vandaag, bij de start van de week van de digitale radio, uit nieuwe cijfers van het tweejaarlijks IPSOS-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.

Het gaat om een aanzienlijke stijging tegenover 2021, toen digitale kanalen 41 procent van het luistervolume voor hun rekening namen. Met een groei van 19 naar 30 procent trekt vooral DAB+ een steeds grotere koek van de totale luistertijd naar zich toe. IPSOS signaleert die groei thuis en op het werk, maar vooral ook in de auto, met een opvallende stijging voor DAB+ van 34 naar 48 procent.

Verplicht geschikt voor DAB+

De inspanningen van DPG Media, VRT, Mediahuis en een aantal lokale radiozenders, aangestuurd door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, lijken dus hun vruchten af te werpen. Zo hebben de Vlaamse mediahuizen intussen verscheidene ‘digital only’-radiozenders gelanceerd en zetten ze hun FM-kanalen in om digitale luistermogelijkheden te promoten.

De overheid zet op haar beurt in op de digitalisering van het radiolandschap door de verplichting om nieuwe wagens uit te rusten met DAB+. Ook moet elk nieuw radiotoestel dat sinds dit jaar in Vlaanderen verkocht wordt, geschikt zijn om digitaal te luisteren.

Afschakeling FM dichterbij

Vlaams minister Dalle is tevreden met de nieuwe cijfers: ‘We treden pas echt het digitale radiolandschap binnen als ook de luisteraar volgt, en dat blijkt effectief het geval te zijn. Zowel de bekendheid als het gebruik van digitale radio is toegenomen, en dat over alle doelgroepen heen. Hiermee komt de afschakeling van FM-uitzendingen steeds dichterbij’.

Wanneer dat precies gebeurt staat nog niet vast. ‘Ik zet de nodige stappen om in kaart te brengen wat nodig is voor de realisatie van een kwalitatief en leefbaar digitaal radiolandschap. De resultaten van een grootschalige radiostudie die momenteel wordt uitgevoerd, zullen hiervoor als basis dienen’, aldus nog Benjamin Dalle.