Wifi 8 moet vooral beter in plaats van sneller werken

De eerste apparaten zijn nog jaren veraf, maar de details rond wifi 8 worden in grote lijnen duidelijk. De nieuwe standaard wil vooral een versie zijn die de snelheden in theorie en praktijk dichter bij elkaar moet brengen.

Om de zoveel tijd verschijnt er een nieuwe wifi-standaard. De afgelopen jaren maakte die specificatie vooral dat de datasnelheden fors verbeterden, waardoor een draadloos netwerk in ideale omstandigheden best kan concurreren met een bedrade verbinding. De verwoording ‘in ideale omstandigheden’ is een cruciale nuancering daarin.

46 Gbps, in theorie

Zo belooft wifi 7, de meest recente standaard waarvoor vandaag al toestellen bestaan, snelheden tot 46 gigabit per seconde. Mits zowel je toestel, het access point als de achterliggende router en verbindingen ook gloednieuw en superkrachtig zijn. Ten opzichte van wifi 4 gaat het om snelheden die veertig keer hoger liggen.

In theorie tenminste. Want los van de hard- en software hebben ook muren (of net het gebrek daaraan), weersomstandigheden, al dan niet bewegen of obstakels tussen zender en ontvanger een grote impact op hoe snel je echt data verstuurt via wifi.

Betrouwbaarder

Voor wifi 8 liggen de exacte specificaties nog niet vast. Maar The Register achterhaalde via een whitepaper van chipmaker MediaTek dat die in grote lijnen dezelfde specificaties bevatten, maar wel aangevuld met een hoop functies die het beheer en stabiliteit van de draadloze verbindingen kan verbeteren. Of anders gezegd: dat de snelheid die een toestel op wifi haalt, dichter ligt bij de snelheid die het belooft.

Een van de nieuwigheden daarbij is Coordinated Spatial Reuse (Co-SR): bij overlappende signalen tussen access points, zullen die onderling coördineren om te voorkomen dat ze met elkaar botsen. Wie vandaag te veel access points dicht bij elkaar zet, haalt immers ook meer kans op storing in huis.

Een andere functie is Coordinated Beamforming (Co-BF), specifiek in omgevingen met meerdere gebruikers: daar kan het toestel het signaal naar de ontvanger richten, zodat er minder storing ontstaat voor andere toestellen.

Dynamic Sub-channel Operation (DSO) moet dan weer toelaten dat een access point toestellen kan toewijzen aan individuele subkanalen. Volgens de whitepaper van MediaTek kan dat ervoor zorgen dat data tot twintig procent beter doorstroomt. In omgevingen met veel dataverkeer zou dat zelfs tot tachtig procent oplopen.

Modulation and Coding Schemes (MCS) kunnen tot slot zorgen dat de verzendsnelheid wordt aangepast aan de omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een toestel zich verder van een access point verplaatst.

The Register merkt daarbij op dat die individuele functies geen aardverschuiving teweegbrengen, maar wel dat ze samen moeten zorgen voor een wifi-standaard die stabieler en betrouwbaarder is. Net dat moet leiden tot hogere snelheden in praktijk. Al zou de nieuwe standaard ook de lat voor de (theoretische) topsnelheid hoger leggen. Hetzij met minder grote sprongen dan wat we de afgelopen generaties zagen.

Niet voor meteen

Belangrijk daarbij is dat we nog niet zo ver zijn. Wie momenteel een netwerk vernieuwt, hoeft de adem niet in te houden tot wifi 8 er is. Siân Morgan, research director bij analystenbureau Dell’Oro, zegt aan The Register dat de eerste toestellen pas in de tweede helft van 2028 op de markt komen.

Tegelijk moeten alle spelers mee zijn: je Android- of iPhone of Windows-laptop moet over die hardware beschikken, maar Windows, Android en iOS moeten die standaard ook softwarematig ondersteunen. ‘Er zit een jarenlang gat tussen het aannemen van een nieuwe wifi-standaard en de brede adoptie ervan. Daarom kan het tot eind jaren ‘20 duren voordat wifi 8 mainstream wordt. Tegen dan zullen we ook de eerste cases van 6G zien,’ vertelt Morgan aan The Register.