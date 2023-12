Telecomdiensten in België blijven duur in vergelijking met de buurlanden

In vergelijking met onze buurlanden is ons land in het algemeen duur voor zowel mobiele diensten als voor vast internet en telecombundels. Vooral bij de grote bundels en de mobiele abonnementen met weinig of net heel veel data betalen we in België beduidend meer dan in de ons omringende landen. Dit blijkt uit de jongste vergelijkende internationale prijzenstudie van het BIPT.

De telecomwaakhond vergeleek de prijzen van diensten voor particulieren in ons land opnieuw met die in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Eerste vaststelling: bij profielen die duizend belminuten en een klein datapakket tot 5 GB per maand vereisen, betaalt de Belgische consument met voorsprong meer dan zijn buren. Bij de middelgrote behoeften (tussen 20 en 70 GB) houdt België zijn middenpositie aan en behoort het voor bepaalde gebruiksprofielen tot de goedkoopste helft van de zes landen. Consumenten die 100 GB of meer wensen, betalen echter opnieuw het meest in België.

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn voor alle onderzochte mobiele profielen opmerkelijk goedkoper. De grootste kloof is aan te treffen bij de behoeften van 100 en 200 GB. Daarvan is het ‘goedkoopste’ abonnement op de Belgische markt 28 euro per maand duurder dan in Frankrijk.

Hoe groter de bundel, hoe duurder ons land

Op het vlak van vast internet ligt België enigszins in lijn met Luxemburg en Duitsland, maar behoren we steeds tot de duurste helft van de rangschikking. Het enige profiel waar België goed scoort is voor de bundel met vaste telefonie, minstens dertig televisiekanalen en internet aan de bescheiden minimumsnelheid van 50 Mbps, waarvoor Scarlet een competitief geprijsd product aanbiedt.

Zoals ook bleek uit de studie van vorig jaar wordt ons land echter opvallend prijziger naarmate de bundels groter worden. Zo is België veruit het duurste land voor de populaire 4P-bundels met internet, digitale televisie, mobiele- en vaste telefonie.

Ook wat betreft vast internet en bundels zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk goedkoper dan België voor alle onderzochte profielen. Het grootste verschil is te vinden bij de 4P-bundel met een downloadsnelheid van 200 Mbps. Een consument met een dergelijk profiel betaalt voor het goedkoopste aanbod op de markt in België 42 euro per maand meer dan in Frankrijk.

Voor 2024 hoopt het BIPT op een positief effect op de tarieven door de komst van de vierde mobiele operator DIGI. ‘Een eventuele lancering van bundels met vast internet door DIGI zou kunnen leiden tot een heropleving van de concurrentiële dynamiek op de vaste markt’, klinkt het bij de waakhond.