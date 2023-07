Cloud Group breidt uit naar Nederland

Het Belgische Cloud Group – een gespecialiseerde aanbieder van VoIP-telefonie in de cloud – breekt uit de landsgrenzen en breidt uit naar onze noorderburen.

Een telefooncentrale, maar dan in de cloud: zo kan je de essentie samenvatten van wat Cloud Group aanbiedt. Daarbovenop biedt het bedrijf ook integratie met Microsoft Teams en CRM/ERP-programma’s zoals Odoo, ZOHO en Filemaker Pro, en lokale 24/7 ondersteuning. Het bedrijf telt naar eigen zeggen meer dan 20.000 gebruikers in België, voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen. Onder meer Ackermans & van Haaren (BEL20), Easy Life, tal van overheidsinstanties – zowel lokaal als Vlaams -, het kinderbijslagfonds Kidslife, Smartphoto en Delhaize zijn enkele klantenreferenties.

‘We zijn zeer verheugd om onze cloud telefoniediensten nu ook in Nederland te kunnen aanbieden’, zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Roelants. ‘We zijn een all-in partner met een duurzaam ontzorgmodel. Onze jarenlange ervaring op de Belgische markt stelt ons in staat om klanten ook in Nederland de best mogelijke service te bieden’, klinkt het vastberaden.

Cloud Group haalde recent nog een nominatie binnen als Trends Gazelle voor snelgroeiende middelgrote organisaties. Vorig jaar zette het bedrijf een brutomarge neer van 1,8 miljoen euro. In 2019 was dat maar zo’n half miljoen. Dat resulteerde in 2022 in een winst (na belasting) van afgerond 700.000 euro, waar dat in 2019 nog een licht verlies was. Naast de uitbreiding naar Nederland geeft het bedrijf aan dat het ook in onze thuismarkt werk wil blijven maken van verdere groei.