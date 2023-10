Google introduceert zijn Pixel-toestellen (na zeven jaar) officieel in België

Techreus Google hield gisteren z’n nieuwste consumentenproducten boven de doopvont. Het gaat om de Pixel 8 (Pro) smartphones, Watch 2 en Buds Pro-oortjes. Saillant detail: voor het eerst zijn deze gadgets officieel verkrijgbaar in België, via exclusieve partnerschappen met Proximus en MediaMarkt, of gewoon via Googles eigen online Store.

Wie per se een Pixel smartphone wilde hebben, kon die de voorbije jaren vrij makkelijk online kopen via de betere webshop, of meebrengen uit het buitenland. Dat ze na ongeveer zeven jaar dan eindelijk gewoon in (bepaalde) Belgische winkels liggen, is vooral prettig voor de consument die zijn spullen graag bij een vertrouwd verkooppunt koopt, waar hij of zij meteen ook terecht kan voor een woordje uitleg, eventuele reparaties, et cetera.

Ook online hoef je de Pixels niet ver meer te gaan zoeken, want de toestellen liggen nu ook in de virtuele etalage van de (Belgische) Google Store. Pre-orderen kan onmiddellijk, en vanaf 12 oktober zijn de apparaten echt beschikbaar.

Proximus-topman Guillaume Boutin tijdens de aankondiging van de samenwerking tussen Google en zijn bedrijf. (MvdV)

Van 7a tot 8 Pro

In België komt niet alleen de gloednieuwe Pixel 8-serie op de markt, maar ook de (goedkopere) in mei geïntroduceerde Pixel 7a, die 509 euro kost. De Pixel 8 en 8 Pro verwisselen vanaf respectievelijk 799 en 1.099 euro van eigenaar, in de versie met 128 GB opslaggeheugen. Wie voor 17 oktober een Pixel 8 koopt krijg daar overigens gratis een set Buds Pro-oortjes bij ter waarde van 229 euro, of evenveel korting op een Pixel Watch 2 die een prijskaartje heeft van 399 euro.

Uiteraard biedt Proximus de drie telefoons goedkoper aan, in combinatie met een mobiel abonnement. De prijzen van de operator starten bij 199 euro voor de Pixel 8 Pro met 3,5 GB data per maand, 149 euro voor de Pixel 8 met 2,5 GB data en 49 euro voor de Pixel 7a met anderhalve gigabyte data. Het gaat telkens om de modellen met 128 GB opslaggeheugen, en als extraatje krijgt de Proximus-klant er een setje Buds-oordopjes bij.

Kunstmatige intelligentie

Genoeg over de Belgische introductie en de prijzen, tijd om de toestellen zelf wat nader te bekijken. Bij de nieuwe Pixel smartphones met Android 14 draait het alvast voor een groot deel om een vleugje kunstmatige intelligentie (AI), dat mogelijk wordt gemaakt door de Google Tensor G3-chip. Tijdens een demonstratie zagen we vooral hoe de foto- en videofuncties daarvan profiteren. Een koelbox die in de weg staat, of een persoon die je wat dichterbij wil schuiven? Met de ‘magische gom’ en de verplaats-tool is het zo gepiept.

Een ander voorbeeld zijn de beruchte groepsfoto’s, waarop er altijd wel figuren zijn die niet lachen, of nét de ogen sluiten. Met de nieuwe Pixels kan je elk gezicht in een handomdraai vervangen door een andere opname van datzelfde gezicht: de camera legt er simpelweg meerdere na elkaar vast, en kan ze dankzij AI achteraf naadloos ‘inplakken’. De Tensor G3 kan niet alleen elementen in beeld, maar ook ongewenste geluiden weggommen. Denk aan de blaffende hond op de achtergrond, terwijl je je brabbelende baby filmt.

Van links naar rechts: de nieuwe Pixel Buds Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2.

Nog indrukwekkend is hoe de Pixel 8 kunstmatige intelligentie gebruikt om élk frame van een 4K-video-opname stukken helderder te maken – zeker wanneer het opnames betreft die bij minder goede lichtomstandigheden zijn geschoten. Deze Video Boost-functie is evenwel niet onmiddellijk beschikbaar, maar zal in de loop van december worden toegevoegd via een software-update.

Verder onthouden we Call Screen, waarbij een AI-assistent jouw telefoontjes aanneemt, achterhaalt waar het gesprek over gaat en het vervolgens doorschakelt óf afwimpelt – bijvoorbeeld wanneer het om ongewenste spamtelefoontjes gaat. Indrukwekkend, maar… voorlopig helaas alleen beschikbaar in bepaalde Engelstalige markten.

De Kia onder de smartphones

Een belangrijk verschil tussen de Pixel 8 en de 8 Pro is het display. Het topmodel pakt uit met een 6,7-inch Super Actua-scherm (1.344 x 2.992 pixels) met piekhelderheid tot 2.400 nits, waar de ‘gewone’ 8 een 6,1-inch FHD+ display heeft (1.080 x 2.400 pixels) en minder helderheid haalt dan zijn grote broer. Verder heeft de Pixel 8 Pro 12 GB werkgeheugen tegenover 8 GB voor de Pixel 8.

Ook de camera-opstelling is anders, waarbij de Pro vanzelfsprekend de betere optiek in de strijd gooit met onder meer: een 50 MP groothoekcamera, 48 MP ultragroothoekcamera en 48 MP telefotocamera met 5x optische zoom.

Bijzonder is tot slot de lange ondersteuningsperiode die Google voor de Pixel 8 Pro biedt. Gebruikers ontvangen zeven jaar lang Android- én beveiligingsupdates – oftewel: tot 2030 ben je met dit toestel, een beetje de ‘Kia met zeven jaar garantie’ onder de smartphones, helemaal up-to-date. De Google Pixel 8 moet het overigens stellen met vijf jaar aan updates.

Binnenkort lees je op Data News een uitgebreide review van de Google Pixel 8 (Pro).