Kinderziektes bij nieuwe operator Digi

De start van de vierde mobiele operator Digi gaat gepaard met enkele obstakels voor nieuwe klanten. Al lijkt het vooral om beginnersproblemen te gaan.

De nieuwe operator begon op 11 december, maar volgens De Morgen zijn er verschillende klachten bij wie afgelopen maand klant werd bij Digi. De krant verwijst naar klachten op beoordelingsplatform Trustpilot en op reddit. Zo is het lang wachten op simkaarten en duurt het soms uren om via de klantendienst iemand te spreken.

Een ander probleem is dat wie klant wordt automatisch werd vermeld in de online versie van de Witte Gids, met naam, adres en telefoonnummer. Dat bleek een menselijke fout te zijn die Digi intussen heeft rechtgezet.

In sommige gevallen zou ook roaming, bellen en surfen in het buitenland, niet werken. In België zelf zijn er klachten dat mobiel internet soms uren of dagen uitvalt, of heel traag zou zijn. Digi bouwt momenteel haar eigen 5G-netwerk, maar gebruikt tegelijk het 4G-netwerk van Proximus op plaatsen waar er nog geen eigen zendmasten actief zijn.

Zowel de ombudsman voor de telecomsector als Test-Aankoop kregen al klachten over de nieuwe speler, al nuanceert de ombudsman tegenover De Morgen dat het om twintig tot dertig meldingen gaat. Vooral de vermelding in de Witte Gids en problemen bij de omzetting van telefoonnummers lijken tot ergernissen te leiden. Al maakt hij zich nog geen zorgen omdat het aantal klachten beperkt blijft.

Digi zelf ontkent de problemen niet. De operator excuseert zich voor de vergissing rond de Witte Gids, en erkent dat de instroom van nieuwe klanten zorgt voor drukte bij de klantendienst. Ook de eindejaarsperiode zorgde ervoor dat de simkaarten trager dan verwacht werden geleverd.