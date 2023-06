‘Meerdere fibernetwerken zullen prijzen niet de hoogte in duwen, maar net verlagen’

Jelle Bal, Director van FASTfiber.be, is niet akkoord met een aantal beweringen van professor Tom Evens in het artikel ‘Aanleg glasvezelkabels wordt doorgerekend aan klant’ dat op 20 juni gepubliceerd werd bij VRT.NWS. ‘Integendeel, meer competitie zal de prijzen doen verlagen’, schrijft Jelle Bal in een opiniebijdrage.

Graag wil ik even reageren op het artikel ‘Aanleg glasvezelkabels wordt doorgerekend aan klant’ dat VRT op 20 juni publiceerde. Ik lees een aantal statements van Tom Evens, professor communicatiewetenschappen aan de UGent, over de stijging van de telecomtarieven waarbij ik toch ernstige vragen stel. In het artikel beweert Tom Evens dat het vast internet in Frankrijk trager is en men in Frankrijk minder televisiekanalen krijgt (kabeltelevisie) dan in België. Een snelle check op Speedtest Global Index leert ons nochtans dat Frankrijk op plaats 11 staat van snelste internet in de wereld. België staat in die ranking maar op plaats 46, achter exotische plaatsen als de Filipijnen, Trinidad en Tobago. Ook het mobiele internet is in Frankrijk sneller dan in België.

Verder beweert Tom Evens dat je maar 50 TV-kanalen hebt in Frankrijk wanneer je intekent op kabeltelevisie. De tweede grootste aanbieder van vast internet in Frankrijk, Free.fr (Quel opérateur a le plus progressé en 2022 sur l’Internet fixe et le mobile), biedt nochtans 580 televisiekanalen, waarvan 220 in het basispakket als ik het goed bekijk. Er is trouwens nog maar weinig coaxkabel in Frankrijk. Diensten via coaxkabel worden er aangeboden door SFR, en ook deze operator biedt 160 televisiekanalen in zijn starterspakket.

‘Telenet verhoogde de prijzen voor het aan het fibernetwerk begon’

Ook lijkt me de bewering dat de prijzen dienen verhoogd te worden omdat er nu twee glasvezelnetwerken naast elkaar uitgerold worden onjuist. Ten eerste heeft Telenet nog geen nieuw fibernetwerk aan huis uitgerold en toch al de prijzen verhoogd, wat de bewering van de professor ontkracht. Ten tweede zullen meerdere netwerken naast elkaar net de keuze voor de klant verhogen en voor meer competitie zorgen. Dat zal de prijzen net verlagen.

‘Feitelijk duopolie is de echte reden voor de stijgende prijzen’

De reden waarom België qua prijs/kwaliteit voor telecom een van de duurste landen ter wereld is en waarom de prijzen alsmaar verder blijven stijgen, is omdat er een feitelijk duopolie bestaat met Proximus en Telenet. Dat maakt competitie zeer moeilijk. De telecomoperatoren hebben hierdoor veel hogere marges dan in het buitenland en het zijn die hoge marges die doorgerekend worden aan de klant. De zeer zwakke telecomregulator BIPT versterkt alleen maar het duopolie. De overheid, met de huidige en vorige ministers van telecom, hebben het nagelaten om veel te veranderen. Veel is er niet veranderd, wel integendeel.

‘Telecom is in België grotendeels in handen van de federale staat en Vlaamse gemeentes’

Waarom laat de overheid dan begaan? Omdat aan de ene kant de Belgische staat nog steeds 53,51% bezit van Proximus, en omdat aan de andere kant Telenet voor een groot deel gebruik maakt van het kabelnetwerk dat in handen is van Fluvius. En Fluvius is eigendom van 11 intercommunales. Dus telecom is in België grotendeels in handen van de federale staat en Vlaamse gemeentes. De federale staat krijgt enorme dividenden van Proximus en de 11 intercommunales van Fluvius ( via Telenet).

Voor de alternatieve telecomoperatoren komt dat neer op het spelen van een voetbalmatch waarbij de scheidsrechter tegelijk de trainer is van de tegenpartij.

Telecom is in België eigenlijk een verdoken belasting. De burger betaalt bij de hoogste prijzen ter wereld, voor minder effectieve bandbreedte dan in pakweg de Filipijnen en Moldavië. De overheid bezit grotendeels de telecomoperatoren maar neemt bovendien ook nog de rol van regulator (BIPT) op zich. Voor de alternatieve telecomoperatoren komt dat neer op het spelen van een voetbalmatch waarbij de scheidsrechter tegelijk de trainer is van de tegenpartij. Er worden nu nieuwe fibernetwerken uitgerold, maar dat verandert niet aan de kern van het probleem. En dat is dat ook deze netwerken grotendeels in handen blijven van de overheid.

Conservatieve Belgische burger

Maar er is helaas nog een andere reden voor de alsmaar stijgende prijzen. En die is dat de Belgische burger zeer conservatief is in de keuze van een telecomoperator. Zelfs nadat de duopolisten de prijzen maar blijven verhogen, gaat men nog steeds te weinig op zoek naar een alternatieve operator die quasi dezelfde services aanbiedt aan dikwijls aanzienlijk lagere prijzen. De Belg lijkt helaas nog minder geneigd te zijn te wisselen van operator dan van partner. Met de overname van EDPnet door Proximus blijven er bijna geen alternatieve operatoren meer over. En diegene die nog overblijven hebben het met de huidige regulering zeker niet makkelijk. Mag ik daarom toch ook een warme oproep lanceren? Beste burger, vergelijk zoveel mogelijk de prijzen en steun ook de alternatieve onafhankelijke operatoren. Ik ben er van overtuigd dat we anders het duopolie maar blijven versterken en dat zal ongetwijfeld leiden tot een nog slechtere prijs/kwaliteit-verhouding. Tenzij we echt willen dat België nog verder wegzakt tussen de ontwikkelingslanden in de lijst van de Global Speedtest.