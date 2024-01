Oppo en Nokia begraven strijdbijl rond 5G-patenten

Oppo heeft een licentie-overeenkomst gesloten met Nokia omtrent diens 5G-octrooien. Het bedrijf zou daarmee terug smartphones in veel Europese landen kunnen verdelen.

Oppo en Nokia zijn al een tweetal jaar verwikkeld in rechtszaken rond het gebruik van 5G-technologie in de smartphones van het Chinese merk. Nokia zegt octrooien te hebben op de technologie waarvoor Oppo niet heeft betaald. De ruzie leidde onder meer tot een verbod op het verkopen van Oppo smartphones in Duitsland en enkele andere Europese landen.

Maar daar komt nu dus een einde aan. Beide bedrijven hebben een overeenkomst getekend waarbij Oppo licentiekosten betaalt aan Nokia. Hoeveel licentiekosten, dat wordt niet meegedeeld. Een en ander betekent alvast dat Oppo binnenkort terug zelf meer modellen van zijn smartphones zal mogen verdelen in Europese landen. De voorbije jaren werden bepaalde modellen nog wel in ons land verkocht, maar bijvoorbeeld de Find X-serie kwam niet naar Europa.