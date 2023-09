Telenet-aandelen verdwijnen op 13 oktober van de beurs

Het Amerikaanse Liberty Global heeft voldoende aandeelhouders overtuigd om hun aandelen te verkopen. Telenet wordt zo honderd procent eigendom van Liberty Global.

96,26 procent van de Telenet-aandelen zijn na de verplichte heropeningsperiode, die eindigde op 13 september, in handen van Liberty Global (Belgium, dochteronderneming). Dat meldt Telenet woensdagochtend. Nu volgt er nog een vereenvoudigd uitkoopbod tot 13 oktober. Tijdens die periode kunnen de overige aandeelhouders hun aandelen tegen dezelfde financiële voorwaarden verkopen (21 euro per aandeel). Daarna zullen de aandelen, dezelfde dag nog, geschrapt worden op de notering van de Euronext Brussel. Zo komt er na 18 jaar een einde aan de beursnotering van Telenet.

Liberty maakte op 21 maart al bekend dat het Telenet van de beurs wilde halen. Er werd een bod van 21 euro per aandeel uitgebracht, maar dat bleek niet genoeg om aandeelhouders te overtuigen. Na het heropenen van het bod, slaagde Liberty er dus wel in meer dan 95 procent van de aandelen in handen te krijgen.