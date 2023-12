Telenet krijgt 1 miljoen euro boete omdat het Easy Switch niet standaard aanbiedt

Telecomregulator BIPT legt Telenet een boete op van 1 miljoen euro. Dat gebeurt omdat de operator de vereenvoudigde overstapprocedure voor abonnees niet standaard aanbiedt in zijn winkels. In absolute cijfers gaat het om de hoogste boete die het BIPT ooit heeft opgelegd.

Operatoren moeten Easy Switch standaard toepassen bij nieuwe contracten voor vast internet of televisie. Het BIPT stelde echter vast dat bij Telenet het percentage van de nieuwe klanten die gebruikmaakten van Easy Switch, al jarenlang beduidend lager lag dan bij andere operatoren. In 2022 ging het om 4,6 procent bij Telenet, tegenover 25,7 tot 37,6 procent bij de concurrenten.

Steekproefcontroles

Het BIPT ging daarom vorig jaar al over tot steekproefcontroles in verkooppunten van Telenet, die aantoonden dat de regels rond Easy Switch in de meerderheid van de verkooppunten niet werden nageleefd. Telenet-verkopers boden klanten die een nieuw contract wilden afsluiten, meestal niet standaard aan om dat via Easy Switch te doen. Daardoor moet de klant zelf – en dus niet Telenet – de afhandeling van het lopende contract bij de concurrentie regelen. Dat betekent niet alleen extra administratie voor de consument, maar ook een mogelijk risico op dubbele facturering.

Uiteindelijk besliste de waakhond om in juni van dit jaar in bijna negentig Telenet-winkels anonieme controles uit te voeren. In veruit de meeste filialen (53) werden de controleurs die zich voordeden als nieuwe klanten, niet spontaan ingelicht over Easy Switch. In nog eens zes winkels kwam de procedure wel te sprake, maar gaf de verkoper niet voldoende informatie. In 28 vestigingen verliep alles normaal.

Het BIPT legt Telenet daarvoor nu een boete van 1 miljoen euro op, zo maakte het donderdag bekend. Het is de eerste keer dat de regulator overgaat tot een geldstraf voor het overtreden van de Easy Switch-regels. Het gaat in absolute aantallen ook om de hoogste boete die het BIPT ooit heeft opgelegd. Tot nu toe was dat een boete van 800.000 euro aan Belgacom (het huidige Proximus) in 2010, omdat de operator niet transparant genoeg was bij een tariefverhoging. In beroep werd dat bedrag nog verlaagd tot 500.000 euro.

‘Niet opzettelijk’

In een reactie zegt Telenet dat het de Easy Switch-regels ‘niet opzettelijk’ heeft overtreden. ‘De niet-naleving is onder andere te wijten aan de IT-problemen waarmee Telenet in de lente en zomer van 2023 kampte’, zegt de operator. ‘Door het proces niet altijd correct voor te stellen aan de klanten die naar Telenet willen overstappen, heeft Telenet in een aantal gevallen sommige klanten niet of niet zorgvuldig kunnen begeleiden bij hun overstap. Daarvoor wil het bedrijf zich eerst en vooral excuseren.’

De operator heeft de overstapprocedure naar eigen zeggen opnieuw uitgelegd aan zijn medewerkers en hen opgeroepen om die te volgen. ‘Deze recente inspanningen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen, want bij eigen controles zien we dat er een significante verbetering is ten opzichte van de metingen die het BIPT in juni, op het hoogtepunt van de serviceproblemen, deed’, luidt het. Bij die eigen, anonieme controles verliep alles in 60 van de 92 verkooppunten naar behoren. Telenet belooft bovendien blijvende inspanningen.