Telenet verhoogt datavolume van mobiele abonnementen.

Telenet verhoogt het datavolume op een deel van zijn abonnementen. In sommige gevallen gaat het om een verdubbeling.

De aanpassing gebeurt automatisch vanaf vandaag. De Wigo-abonnementen verdubbelen, in één geval zelfs tot 120 GB. Maar ook de ONE Limited en ONEup Limited, net zoals Telnet Mobile 8G, Kong en King Supersize krijgen een stevige upgrade. Telenet merkt in haar blogpost ook op dat King Supersize, Kong en Wigo (S)-abonnementen niet langer worden aangeboden, maar bestaande klanten met zo’n abonnement krijgen wel de upgrade.